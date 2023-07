Anugul: ड्यूटी पर सोते हुए पकड़े गए दो जेल वॉर्डर, तस्वीरें वायरल होने के बाद दोनों को किया गया निलंबित

Odisha News अनुगुल जिले के तालचेर जेल में दो जेल वॉर्डर अपनी ड्यूटी के दौरान सोते हुए पकड़े गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दोनों वॉर्डरों की सोते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जेलर ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने इतना बताया कि दोनों वार्डरों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

