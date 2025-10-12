लिव-इन में रही महिला पर सौतन ने घर में घुसकर किया हमला, वीडियो हुआ वायरल; 12 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। बीती 7 अक्टूबर को थाना गुरुहरसहाय क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ लिव-इन में रह रही एक महिला को उसकी साैतन ने अपने साथियों सहित घर में घुसकर उसे बालों से घसीटा, मारपीट की व अगवाह करने की कोशिश करने के बाद में उसे दाना मंडी के गेट के पास फैंककर फरार हो गए। इस मामले में 8 अक्टूबर को पुलिस की ओर से 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायतकर्ता महिला के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।

अब शनिवार को उक्त घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें कई महिलाएं व एक व्यक्ति एक घर में घुसने के बाद कमरे में बैठी महिला को बालों से घसीटकर बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं तो वहीं उक्त महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे देखकर आरोपितों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।



इस मामले में थाना गुरुहरसहाय के एएसआई दर्शन सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता संजना रानी पत्नी परमजीत सिंह पुत्र खुशहाल सिंह निवासी सरुप सिंह वाली ने अपने ब्यानों में बताया था कि उसके पति परमजीत सिंह पुत्र खुशहाल सिंह की पहले वीना रानी पुत्री बलवीर सिंह निवासी चक्क मुहंमदे वाला के साथ शादी हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। वहीं वीना रानी करीब डेढ साल पहले उसके पति परमजीत सिंह को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद पीड़िता व उसके पति ने लिव-इन रिलेशन में रहने का केस सैशन कोर्ट में लगाया था।