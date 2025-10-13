जागरण संवाददाता, अमरोहा। तहसील प्रशासन ने बगैर लेआउट पास कराए बनाए दो मकानों को खाली करवाकर सील लगा दी, जबकि एक मकान को खाली करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है। हालांकि, इस बीच अधिकारियों को मामूली विरोध का भी सामना करना पड़ा लेकिन, पुलिस की सख्ती पर सब शांत हो गया।

मामला शहर के मुहल्ला तकिया मोतीशाह का है। यहां के रहने वाले जुबैर व शमशुद्दीन ने मरघट के पास अपने मकान बनाए हैं लेकिन, उनका कोई लेआउट पास नहीं कराया है। डीएम के यहां अपील खारिज होने के बाद तहसील प्रशासन सख्त हो गया। उसने दो दिन पहले संबंधित भवन स्वामियों को मकान खाली कराने के लिए चेताया था लेकिन, किसी ने खाली नहीं किया।

एसडीएम शैलेश कुमार दुबे के आदेश पर सोमवार को नायब तहसीलदार रूपक सक्सेना, जेई विनियमित क्षेत्र भानु प्रताप, लिपिक आशीष कुमार अपने साथ क्षेत्रीय लेखपाल व पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। जुबैर के दो मकान थे। इनमें से एक उसने खाली कर दिया। जिस पर अधिकारियों ने तुरंत सील लगा दी। इस बीच अधिकारियों की महिलाओं से नोकझोंक हुई लेकिन, पुलिस ने सबको शांत करा दिया। इसके बाद अधिकारियों ने शमशुद्दीन का मकान भी सील कर दिया।