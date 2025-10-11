उधमपुर पुलिस का नशे के कारोबार पर शिकंजा, कुख्यात नशा तस्कर की दो करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त  

जागरण संवाददाता, उधमपुर। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए उधमपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक और कुख्यात नशा तस्कर की अनुमानित दो करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति को अटैच किया है।



पुलिस द्वारा अटैच (संलग्न) की गई चल अचल संपत्ति कुख्यात नशा तस्कर रफाकत पुत्र मोहम्मद शफी निवासी देविका उधमपुर की है। जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई, जिसने जिले में मादक पदार्थों के सौदागरों के बीच हड़कंप मचा दिया है।



पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई है। पुलिस द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में तीन आवासीय मकान, दो दुकानें, दो बुलेट मोटरसाइकिल और दो कारें शामिल हैं। ऊधमपुर पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि रफाकत लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा था और अवैध कमाई को संपत्ति में निवेश कर रहा था। जब्त की गई उक्त सारी संपत्तियां नशा तस्कर रफाकत और उसके परिवार के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गई हैं।



यह पूरी कार्रवाई डीएसपी मुख्यालय उधमपुर प्रह्लाद शर्मा के नेतृत्व में एसएचओ उधमपुर इंस्पेक्टर पूरब सिंह व बट्टल बालियां पुलिस चौकी प्रभारी पीएसआई रविंदर ने की। उधमपुर पुलिस ने कहा है कि नशे के खिलाफ उसकी जीरो टालरेंस पालिसी जारी रहेगी और किसी भी व्यक्ति को नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा



