Bihar News: दरभंगा में अवैध पेट्रोल दुकान में लगी आग, किशोर की दर्दनाक मौत!

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा के जोरजा गांव में एक अवैध पेट्रोल दुकान में आग लगने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना रविवार की रात की है। खरना व्रत के दौरान दर्दनाक घटना होने से स्वजन सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि गांव के बुधन पान भंडार दुकान में अवैध रूप से पेट्रोल की बिक्री की होती थी, जहां गांव के गणेश महतो के पुत्र मंतोष महतो (16) काम करता था।

खरना पूजा को लेकर मंतोष अपने घर पर था। जहां से उसे दुकानदार बुलाकर अपने दुकान पर ले गया और पेट्रोल नापने को बोला। दुकान के अंदर वह पेट्रोल नाप ही रहा था कि अचानक आग लग गई‌ । जिसके चपेट में मंतोष आ गया। वह बाहर नहीं निकल पाया। पल भर में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने मंतोष के जले हुए शव को बाहर निकाला। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

खुशी का माहौल मातम बदल गया। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जब कुछ पटाखे की चिंगारी से आग लगने की बात कह रहे हैं। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है।