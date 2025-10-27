Bihar News: दरभंगा में अवैध पेट्रोल दुकान में लगी आग, किशोर की दर्दनाक मौत!
दरभंगा के जोरजा गांव में एक अवैध पेट्रोल दुकान में आग लगने से 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार रात की है। बताया जाता है कि किशोर दुकान में पेट्रोल नाप रहा था तभी अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित परिवार को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा के जोरजा गांव में एक अवैध पेट्रोल दुकान में आग लगने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना रविवार की रात की है।
खरना व्रत के दौरान दर्दनाक घटना होने से स्वजन सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि गांव के बुधन पान भंडार दुकान में अवैध रूप से पेट्रोल की बिक्री की होती थी, जहां गांव के गणेश महतो के पुत्र मंतोष महतो (16) काम करता था।
खरना पूजा को लेकर मंतोष अपने घर पर था। जहां से उसे दुकानदार बुलाकर अपने दुकान पर ले गया और पेट्रोल नापने को बोला। दुकान के अंदर वह पेट्रोल नाप ही रहा था कि अचानक आग लग गई ।
जिसके चपेट में मंतोष आ गया। वह बाहर नहीं निकल पाया। पल भर में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने मंतोष के जले हुए शव को बाहर निकाला। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
खुशी का माहौल मातम बदल गया। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जब कुछ पटाखे की चिंगारी से आग लगने की बात कह रहे हैं। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया अंचल कर्मी पीड़ित परिवार को राहत देने में जुटे हैं। मंतोष की मां लता देवी का रो-रोकर बुरा हाल बना है।
बहेड़ी थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है। पंचायत राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार राहत और मुआवजा कार्य को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।