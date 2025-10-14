मौदहा: मामा के घर आए भांजे की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, मौदहा। नदी में नहाते समय एक किशोर गहरे पानी पर पहुंच गया। जिससे उसकी नदी में डूबने से मौत हो गईं। इस घटना से मृतक किशोर के स्वजन बेहाल हैं। स्वजन ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी और शव को नदी से निकालकर घर ले गए।

सिसोलर थानाक्षेत्र के किसवाही गांव से निकली चंद्रावल नदी में कानपुर देहात के करगवां निवासी 16 वर्षीय आयुष सिंह पितृ पक्ष के समय अपने मां के साथ मामा के यहां आया था। मंगलवार की सुबह अपने साथियों के साथ नहाने चला गया। जहां नहाते समय गहरे पानी में पहुंचने से नदी में डूबने से किशोर की मौत हो गई।

ग्रामीणों ने निकाला बाहर बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किशोर को नदी से बाहर निकाला। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थीं। मृतक के मामा बलराम सिंह ने बताया कि पितृ पक्ष के समय उसका भांजा मां के साथ गांव आया था। तब से अभी तक गांव में ही रुका हुआ था।