    मौदहा: मामा के घर आए भांजे की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत

    By Mohit Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    महोबा के मौदहा में मामा के घर आए भांजे की नदी में डूबने से दुखद मौत हो गई। नहाते समय बच्चा गहरे पानी में चला गया। घटना से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    संवाद सहयोगी, मौदहा। नदी में नहाते समय एक किशोर गहरे पानी पर पहुंच गया। जिससे उसकी नदी में डूबने से मौत हो गईं। इस घटना से मृतक किशोर के स्वजन बेहाल हैं। स्वजन ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी और शव को नदी से निकालकर घर ले गए।

    सिसोलर थानाक्षेत्र के किसवाही गांव से निकली चंद्रावल नदी में कानपुर देहात के करगवां निवासी 16 वर्षीय आयुष सिंह पितृ पक्ष के समय अपने मां के साथ मामा के यहां आया था। मंगलवार की सुबह अपने साथियों के साथ नहाने चला गया। जहां नहाते समय गहरे पानी में पहुंचने से नदी में डूबने से किशोर की मौत हो गई।

    ग्रामीणों ने निकाला बाहर

    बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किशोर को नदी से बाहर निकाला। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थीं। मृतक के मामा बलराम सिंह ने बताया कि पितृ पक्ष के समय उसका भांजा मां के साथ गांव आया था। तब से अभी तक गांव में ही रुका हुआ था।

    सुबह नदी में नहाने गया था। जहां नहाते समय गहरे पानी में पहुंचने पर डूबने से उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। सूचना मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।