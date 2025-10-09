भक्तों में आई बहार, खुल गया मां का दरबार.... तीन बाद शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा; दर्शन करने पहुंचे इतने हजार लोग

संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) की यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई। मौसम में सुधार होने के बाद सुबह छह बजे श्राइन बोर्ड की ओर से सभी यात्रा पंजीकरण केंद्र खोल दिया गया। यात्रा शुरू होने की सूचना मिलते ही पिछले तीन दिन से कटड़ा में डेरा डाले श्रद्धालु (Mata Vaishno Devi Yatra) खुशी से झूम उठे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु कटड़ा में पंजीकरण करवा कर परिवार के साथ दिनभर मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना होते रहे।

कटड़ा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। बुधवार शाम चार बजे तक 17,500 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर और रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं (Maa Vaishno Devi Yarta) का लगातार आना जारी है। जारी वर्ष में अब तक करीब 56.90 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं।

बता दें कि भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षाकेमद्देनजर पांच अक्टूबर से लेकर सात अक्टूबर तक मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया था।

बुधवार सुबह मौसम साफ रहने पर यात्रा शुरू हो गई और श्रद्धालु दिनभर से मां वैष्णो देवी (Maa Vaishno Devi) के दर्शन के लिए भवन की ओर रवाना होते रहे। हालांकि, दोपहर के बाद आसमान पर बादल छाए और सूर्यदेव और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा।