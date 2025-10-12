श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में फिर पाया स्थान, VC ने जताई खुशी
श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटड़ा ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में अपना स्थान बरकरार रखा है। विश्वविद्यालय ने शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। कुलपति प्रो. प्रगति कुमार ने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के रणनीतिक दृष्टिकोण की पुष्टि बताया है। एसएमवीडीयू विश्व स्तरीय संस्थान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटड़ा ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में अपना स्थान बरकरार रखते हुए विश्व के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की सूची में 801–1000 बैंड में जगह बनाई है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध नवाचार और वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती है।
एसएमवीडीयू ने शिक्षण, शोध एवं उद्योग सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। इस वर्ष टीचिंग पैरामीटर में अंक 23.6 से बढ़कर 29.4 हो गए हैं, जबकि रिसर्च एनवायरनमेंट पैरामीटर में 17.5 से बढ़कर 18.5 तक सुधार हुआ है। इंडस्ट्री इनकम और इंटरनेशनल आउटलुक के मापदंडों पर भी इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. प्रगति कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “यह प्रतिष्ठित रैंकिंग हमारे उस रणनीतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करती है जिसके तहत हम एक शोध-प्रधान वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं वैश्विक स्तर की शैक्षणिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं।”
उन्होंने इस सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों को उनकी निष्ठा और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए दिया। एसएमवीडीयू की लगातार बढ़ती वैश्विक एवं राष्ट्रीय रैंकिंग इसका प्रमाण है कि विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय संस्थान बनने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है तथा नवाचार, शोध और रूपांतरणात्मक शिक्षा का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।
