श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में फिर पाया स्थान, VC ने जताई खुशी 

संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटड़ा ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में अपना स्थान बरकरार रखते हुए विश्व के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की सूची में 801–1000 बैंड में जगह बनाई है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध नवाचार और वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती है।

एसएमवीडीयू ने शिक्षण, शोध एवं उद्योग सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। इस वर्ष टीचिंग पैरामीटर में अंक 23.6 से बढ़कर 29.4 हो गए हैं, जबकि रिसर्च एनवायरनमेंट पैरामीटर में 17.5 से बढ़कर 18.5 तक सुधार हुआ है। इंडस्ट्री इनकम और इंटरनेशनल आउटलुक के मापदंडों पर भी इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. प्रगति कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “यह प्रतिष्ठित रैंकिंग हमारे उस रणनीतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करती है जिसके तहत हम एक शोध-प्रधान वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं वैश्विक स्तर की शैक्षणिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं।”