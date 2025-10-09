शाहदरा प्रशासन ने जींस-जैकेट फैक्ट्रियों में की छापेमारी, 28 बाल मजदूर कराए मुक्त, 4 फैक्ट्रियां सील

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद इलाके में शाहदरा जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने जींस व जैकेट सिलाई की चार फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर 28 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन ने निगम को निर्देश देकर इन फैक्ट्रियों को सील करवाया। जाफराबाद थाना पुलिस ने बाल मजदूरी करवाने वालों पर केस दर्ज किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जाफराबाद व इसके आसपास के क्षेत्रों में फैक्ट्री व दुकान संचालकों में अफरा तफरी मची रही।