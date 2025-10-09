Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहदरा प्रशासन ने जींस-जैकेट फैक्ट्रियों में की छापेमारी, 28 बाल मजदूर कराए मुक्त, 4 फैक्ट्रियां सील

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    शाहदरा प्रशासन ने जींस-जैकेट फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 28 बाल मजदूरों को मुक्त कराया और 4 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। बाल श्रम के खिलाफ इस कार्रवाई में, प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर बच्चों को जबरन काम करते हुए पाया। मुक्त कराए गए बच्चों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया है और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद इलाके में शाहदरा जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने जींस व जैकेट सिलाई की चार फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर 28 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशासन ने निगम को निर्देश देकर इन फैक्ट्रियों को सील करवाया। जाफराबाद थाना पुलिस ने बाल मजदूरी करवाने वालों पर केस दर्ज किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जाफराबाद व इसके आसपास के क्षेत्रों में फैक्ट्री व दुकान संचालकों में अफरा तफरी मची रही।

    प्रशासन ने मुक्त करवाए गए बाल मजदूरों को न्यायाधीश के सामने पेश किया। इसके बाद उनका मेडिकल करवाकर आश्रम भेज दिया है। मुक्त करवाए गए मजदूरों की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच हैं। अधिकतर बच्चे बिहार व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

    एसडीएम शाहदरा तपन झा ने बताया कि सूचना मिली थी कि जाफराबाद इलाके में फैक्ट्री व दुकानों में बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है।

    प्रशासन ने पुलिस, अर्धसैनिक बल, बीएसईएस, श्रम विभाग, निगम समेत अन्य विभागों के साथ मिलकर छापेमारी की। जींस व जैकेट सिलाई की फैक्ट्रियों में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में रह रहे थे।

    प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उन फैक्ट्रियों को सील कर दिया। बच्चों के अभिभावकों को भी समझाया जाएगा कि वह बच्चों से मजदूरी न करवाएं।

    यह भी पढ़ें- चलते-चलते गिरे, फिर नहीं उठे: तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात एएसआई की मौत, हार्ट अटैक से मचा हड़कंप