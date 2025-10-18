बिहार में वोटिंग से पहले बड़े मुसलमान नेता नीतीश के खेमे में, साबिर अली की जदयू में वापसी, अमौर से लड़ेंगे चुनाव

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Bihar Politicsशनिवार को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व राज्यसभा सदस्य व व्यवसायी साबिर अली फिर से जदयू में शामिल हो गए। कभी प्रदेश स्तर पर पार्टी का अहम मुस्लिम चेहरा रहे साबिर अली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने अपने आवास पर पार्टी की सदस्यता दिलायी। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी चंदन सिंह व पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश पटेल भी मौजूद थे। साबिर अली अब अमौर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यद्यपि अमौर विस क्षेत्र से पूर्व में पूर्व विधायक सबा जफर को प्रत्याशी घोषित करते हुए सिंबल भी दे दिया गया था, लेकिन अब साबिर अली पार्टी के प्रत्याशी होंगे और 20 अक्टूबर को वे नामांकन करेंगे।

साबिर अली वर्ष 2008 से 2014 तक पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे थे। दोबारा मौका नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन किसी अन्य पार्टी से नहीं जुड़े थे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि पूर्व विधायक सबा जफर जदयू का सिंबल लेने के बाद कांग्रेस के संपर्क में थे और कांग्रेस से टिकट लेने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि इस बात को आधारविहीन बताते हुए शनिवार को अंतिम क्षण में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार उनके सिंबल को रद करने की कार्रवाई पार्टी के स्तर से की जा रही है। इधर शनिवार को अपने आवास पर साबिर अली को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि श्री अली समता पार्टी के समय से ही पार्टी के आधार स्तंभ थे। बीच के दौर में अपनी कुछ राजनीतिक विवशता के कारण वे पार्टी से अलग हो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी जा रही है। उनकी घर वापसी से पार्टी काफी मजबूत होगा।

इधर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि वे सदा से जदयू के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों के कायल रहे हैं। हर वर्ग व हर समाज के लोगों के समान विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता से समता पार्टी के कार्यकाल से वे मेरे दिल में हैं। पूर्व में पार्टी में उन्होंने बड़ी जिम्मेवारियां भी दी और फिर राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया।