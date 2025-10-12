Language
    J&K News: युवती ने निकाह करने से किया इनकार तो रोहिंग्या ने कर दी भाई की निर्मम हत्या, केस दर्ज 

    By Dinesh Mahajan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    जम्मू में एक रोहिंग्या व्यक्ति ने एक युवती के भाई की हत्या कर दी। आरोप है कि युवती ने इस रोहिंग्या युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था जिसके कारण रोहिंग्या युवक ने गुस्से में आकर उसके भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बेल्ट से गला दबाकर कर दी हत्या

    जागरण संवाददाता, जम्मू। युवती के परिवार द्वारा निकाह से इनकार करने पर रोहिंग्या ने युवती के छोटे भाई की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित मंजूर आलम को उसके साथी समेत दबोच लिया है। पिता के अनुसार आरोपित उनकी बेटी से निकाह करना चाहता था पर उसके चाल-चलन के कारण परिवार ने इससे मना कर दिया। इस वजह से मंजूर परिवार से खुन्नस रखता था।

    युवती का परिवार भी रोहिंग्या विस्थापित है और रहीमाबाद क्षेत्र में बस्ती में रहता है। पिता के अनुसार शुक्रवार सुबह उनका 13 वर्षीय बेटा जुबैर खेलने के लिए निकला था पर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। शाम को परिवार ने उसका शव करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक नाले से बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की और पाया कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके अलावा गले पर गहरे निशान थे। उससे स्पष्ट हो गया कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई है।

    पुलिस ने परिवार और आस-पास के लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि जुबैर को दिन में मंजूर आलम के साथ देखा गया था। मंजूर पिछले कुछ वर्षों से बठिंडी क्षेत्र में रह रहा था और श्रमिक का काम करता है। जब पुलिस ने मंजूर के घर पर छापा मारा तो वह गायब मिला। इससे पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और शनिवार सुबह मंजूर आलम को एक अन्य रोहिंग्या नागरिक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह हत्या में शामिल था या नहीं।

    जांच के दौरान परिवार ने बताया कि आरोपित मंजूर आलम ने कई बार जुबैर की बड़ी बहन से निकाह की इच्छा जताई थी। मगर उसके चरित्र को लेकर परिवार को आपत्ति थी, जिसके चलते युवती ने उससे विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज मंजूर ने परिवार से बदला लेने की ठान ली। बदले की इसी भावना में उसने जुबैर को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और शाम को उसे सुनसान इलाके में ले जाकर पहले मारपीट की, फिर अपनी बेल्ट से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।


    बठिंडी चौकी प्रभारी बशारत हुसैन ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बेल्ट बरामद कर ली गई है। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए बेल्ट को फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि मामले में त्रिकुटा नगर थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।