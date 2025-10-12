जागरण संवाददाता, जम्मू। युवती के परिवार द्वारा निकाह से इनकार करने पर रोहिंग्या ने युवती के छोटे भाई की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित मंजूर आलम को उसके साथी समेत दबोच लिया है। पिता के अनुसार आरोपित उनकी बेटी से निकाह करना चाहता था पर उसके चाल-चलन के कारण परिवार ने इससे मना कर दिया। इस वजह से मंजूर परिवार से खुन्नस रखता था।

युवती का परिवार भी रोहिंग्या विस्थापित है और रहीमाबाद क्षेत्र में बस्ती में रहता है। पिता के अनुसार शुक्रवार सुबह उनका 13 वर्षीय बेटा जुबैर खेलने के लिए निकला था पर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। शाम को परिवार ने उसका शव करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक नाले से बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की और पाया कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके अलावा गले पर गहरे निशान थे। उससे स्पष्ट हो गया कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई है।

पुलिस ने परिवार और आस-पास के लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि जुबैर को दिन में मंजूर आलम के साथ देखा गया था। मंजूर पिछले कुछ वर्षों से बठिंडी क्षेत्र में रह रहा था और श्रमिक का काम करता है। जब पुलिस ने मंजूर के घर पर छापा मारा तो वह गायब मिला। इससे पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और शनिवार सुबह मंजूर आलम को एक अन्य रोहिंग्या नागरिक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह हत्या में शामिल था या नहीं।