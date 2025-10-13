जम्मू में किशोर की हत्या करनेवाला रोहिंग्या युवक 10 दिन की रिमांड पर, बदला लेने के लिए किया था मर्डर 

जागरण संवाददाता, जम्मू। बठिंडी क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोर मोहम्मद जुबैर की हत्या के आरोपित रोहिंग्या युवक मंजूर आलम को पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बेल्ट को बरामद कर लिया है, जिसका उपयोग किशोर की हत्या में किया गया था।

पुलिस का कहना है कि मंजूर आलम ने किशोर की हत्या उसके परिवार से बदला लेने के उद्देश्य से की थी। किशोर परिवार की सबसे कमजोर कड़ी था, जिसे आरोपित ने अपने साथ बहलाकर ले गया और मौके पर उसकी हत्या कर दी। रविवार दोपहर को बठिंडी पुलिस ने मंजूर आलम को सुंजवां के उस नाले में ले जाकर क्राइम सीन को दोहराया, जहां उसने किशोर की निर्मम हत्या की थी।

आरोपित ने बताया कि उसने पहले किशोर का गला अपनी बाजू से दबाया और फिर अपनी पतलून से बेल्ट निकालकर उसका गला घोंट दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि किशोर की मौत हो चुकी है, वह नाले से बाहर निकला।