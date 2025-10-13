Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में किशोर की हत्या करनेवाला रोहिंग्या युवक 10 दिन की रिमांड पर, बदला लेने के लिए किया था मर्डर 

    By Dinesh Mahajan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    जम्मू के बठिंडी में 13 वर्षीय मोहम्मद जुबैर के हत्यारे, रोहिंग्या युवक मंजूर आलम को पुलिस ने 10 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बेल्ट बरामद की है। मंजूर आलम ने परिवार से बदला लेने के लिए किशोर की हत्या की। उसने पहले किशोर का गला दबाया और फिर बेल्ट से गला घोंट दिया क्योंकि किशोर की बहन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपित युवक को पुलिस रिमांड पर लिया गया है

    जागरण संवाददाता, जम्मू। बठिंडी क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोर मोहम्मद जुबैर की हत्या के आरोपित रोहिंग्या युवक मंजूर आलम को पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बेल्ट को बरामद कर लिया है, जिसका उपयोग किशोर की हत्या में किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस का कहना है कि मंजूर आलम ने किशोर की हत्या उसके परिवार से बदला लेने के उद्देश्य से की थी। किशोर परिवार की सबसे कमजोर कड़ी था, जिसे आरोपित ने अपने साथ बहलाकर ले गया और मौके पर उसकी हत्या कर दी। रविवार दोपहर को बठिंडी पुलिस ने मंजूर आलम को सुंजवां के उस नाले में ले जाकर क्राइम सीन को दोहराया, जहां उसने किशोर की निर्मम हत्या की थी।

    आरोपित ने बताया कि उसने पहले किशोर का गला अपनी बाजू से दबाया और फिर अपनी पतलून से बेल्ट निकालकर उसका गला घोंट दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि किशोर की मौत हो चुकी है, वह नाले से बाहर निकला।

    गौरतलब है कि मंजूर आलम किशोर मोहम्मद जुबैर की बहन से निकाह करना चाहता था, लेकिन युवती ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे वह अत्यंत क्रोधित हो गया और बदला लेने के लिए किशोर की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।