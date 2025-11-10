'2027 में भुगतना होगा खामियाजा', बेरोजगारी पर रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का सरकार पर हमला

जागरण संवाददाता, रामपुर। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए, जिससे लोग बेरोजगार हो गए। स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया। हमने अपने जिले के लिए सरकारी मेडिकल कालेज की मांग की थी। प्रदेश सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया।

सांसद ने कहा, कि प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर फेल हो रही है। इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सांसद रविवार को पटवाई क्षेत्र के कूप गांव में पीडीए की पंचायत केा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार धर्म के आधार पर सभी वर्गों को बांटना चाहती है। उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। आम जनता ने अभी से अपना मूड बना लिया है और वह 2027 में मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार को हटा देगी। अब जनता भी परिवर्तन चाहती है।

सपा हर वर्ग के साथ खडी है

सांसद ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मजलूम, पिछड़े, दलित आदि हर वर्ग के साथ खड़े हैं। सभी वर्ग के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की परिभाषा बदले। शहरों की तर्ज पर हर जरूरी काम ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो, ताकि ग्रामीण जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। सपा सरकार ने अपने समय में लोगों को एक फोन करने पर पुलिस की सुविधा तथा स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में एम्बुलेंस की सुविधा दी थी।