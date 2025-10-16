स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! पंजाब यूनिवर्सिटी में अब 30 अक्टूबर तक ले सकते हैं एडमिशन

संवाद सहयोगी, माहिलपुर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सत्र 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में किसी कारणवश प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश तिथि 30 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दी है।

यूनिवर्सिटी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के प्रिंसिपल डॉ. परविंदर सिंह ने कहा कि कॉलेज में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए इस संस्था में प्रवेश पाने का यह एक विशेष अवसर है। कॉलेज में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया है और कॉलेज परिसर सहित आसपास के गांवों और कस्बों में कालेज द्वारा स्थापित प्रवेश एवं परामर्श प्रकोष्ठों में पहुंचकर विद्यार्थियों ने अपने करियर के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है।