    स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! पंजाब यूनिवर्सिटी में अब 30 अक्टूबर तक ले सकते हैं एडमिशन

    By Parveen Kumari Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। यह निर्णय विलंब शुल्क के साथ प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए लिया गया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के प्रिंसिपल ने इसका स्वागत किया है। नए पाठ्यक्रमों के साथ, विद्यार्थियों में प्रवेश को लेकर उत्साह है।

    पंजाब यूनिवर्सिटी में 30 अक्टूबर तक ले एडमिशन

    संवाद सहयोगी, माहिलपुर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सत्र 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में किसी कारणवश प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश तिथि 30 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दी है।

    यूनिवर्सिटी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के प्रिंसिपल डॉ. परविंदर सिंह ने कहा कि कॉलेज में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए इस संस्था में प्रवेश पाने का यह एक विशेष अवसर है। कॉलेज में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया है और कॉलेज परिसर सहित आसपास के गांवों और कस्बों में कालेज द्वारा स्थापित प्रवेश एवं परामर्श प्रकोष्ठों में पहुंचकर विद्यार्थियों ने अपने करियर के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है।

    इसी सत्र से बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) को भी यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इच्छुक विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में भी उपलब्ध सीमित सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों से अपील की कि वे यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान कर 30 अक्टूबर से पहले कॉलेज में आकर अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित करें ताकि वे आगामी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से समय पर कॉलेज में प्रवेश करने तथा नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने की अपील की।