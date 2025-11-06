पीयू की उत्तर पुस्तिकाओं से खुलेगा पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की मौत का राज, सुसाइड नोट की लिखाई का मिलान कर रही एसआईटी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील मोहम्मद की मौत के मामले में पंचकूला पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दौरा किया। एसआईटी के प्रमुख एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि उनकी टीम सभी तथ्यों को एकत्रित कर रही है, लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है।

अकील ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, और एसआईटी ने उसकी लिखावट के नमूने लेने के लिए यूनिवर्सिटी अधिकारियों से मुलाकात की है। पंचकूला एसआईटी को अकील की परीक्षा पुस्तिका से 3 से 4 पेज का लिखावट सैंपल लेकर जांच करवाने की योजना है।

अकील की डायरी से पुलिस ने करीब 10 सुसाइड नोट बरामद किए हैं, जिनमें से दो में उसने अपनी नशे की आदत के बारे में लिखा है। अकील ने एक सुसाइड नोट में उल्लेख किया है कि ये लोग मुझे रास्ते से हटा सकते हैं। हर नोट के साथ तारीख भी दर्ज की गई थी।

एसीपी विक्रम ने बताया कि इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अकील की डायरी के अनुसार, उसने अक्टूबर के पहले हफ्ते में दो बार आनलाइन कीटनाशक और एल्यूमीनियम फास्फाइड (जहरीला पदार्थ) ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी मां रजिया सुल्ताना को पता चल गया और उन्होंने उसे फेंक दिया।

पंचकूला एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि डायरी में कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो अकील के 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो से मेल खाते हैं। क्राइम सीन की 7 घंटे की जांच के दौरान, एसआईटी और फोरेंसिक टीम को अकील के कमरे से कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, जिनका संबंध ड्रग्स से हो सकता है। पुलिस इन वस्तुओं की भी फोरेंसिक जांच करवाएगी।

अकील के परिवार के खिलाफ दर्ज है मामला यह मामला 16 अक्टूबर को तब सामने आया जब अकील का शव पंचकूला के सेक्टर-4 स्थित घर में मिला। अगले दिन 17 अक्टूबर को पोस्टमार्टम किया गया और शव को अकील के पैतृक गांव सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इसी दौरान शमशुद्दीन नामक व्यक्ति ने एक पुराना वीडियो सौंपते हुए पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी।