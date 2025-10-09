Language
    श्रीनगर में पुलिस का एक्शन, फेसबुक पर गलत खबर फैलाने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज

    By Raziya Noor Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    हंदवाड़ा पुलिस ने फेसबुक पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में मोहम्मद यूसुफ नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर जनता में अशांति फैलाने और लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    फेसबुक पर गलत खबर फैलाने पर मामला दर्ज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हंदवाड़ा पुलिस ने एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ फेसबुक के माध्यम से कथित तौर पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने और जनता में अशांति फैलाने और लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से मामला दर्ज किया है।

    अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई मोहम्मद यूसुफ नामक व्यक्ति द्वारा अपलोड की गई एक फेसबुक पोस्ट के संबंध में हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में प्राप्त एक शिकायत के बाद की गई। कथित तौर पर इस पोस्ट में स्थानीय व्यवस्था की छवि को बदनाम करने और क्षेत्र में सार्वजनिक अशांति भड़काने के उद्देश्य से मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे।

    मामले का संज्ञान लेते हुए, पुलिस ने हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(1) और 353(2) के तहत एफआईआर संख्या 232/2025 दर्ज की। तथ्यों का पता लगाने और झूठी सामग्री फैलाने में शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक जांच शुरू की गई है।

