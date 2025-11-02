पंचकूला में हादसा, नए कनेक्शन के लिए लाइनमैन खंभे पर चढ़ा, अचानक बिजली चालू हुई, करंट से झुलसने पर मौत

संवाद सहयोगी, रायपुररानी। गांव समानवा में बिजली के खंभे पर काम करते समय एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। 34 वर्षीय गौरव कुमार यमुनानगर का रहने वाला था।

गौरव सब-डिवीजन बरवाला के तहत गांव समानवा में नए बिजली कनेक्शन पर काम कर रहा था। जैसे ही वह बिजली के खंभे पर चढ़ा तो अचानक बिजली चालू हो गई और उसे करंट लग गया। गौरव गंभीर रूप से झुलस गया।