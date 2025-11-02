पंचकूला में हादसा, नए कनेक्शन के लिए लाइनमैन खंभे पर चढ़ा, अचानक बिजली चालू हुई, करंट से झुलसने पर मौत
पंचकूला में एक लाइनमैन नए बिजली कनेक्शन के लिए खंभे पर चढ़ा था। अचानक बिजली चालू हो गई, जिसके कारण उसे करंट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वजन ने एक अन्य लाइनमैन और जेई पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, रायपुररानी। गांव समानवा में बिजली के खंभे पर काम करते समय एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। 34 वर्षीय गौरव कुमार यमुनानगर का रहने वाला था।
गौरव सब-डिवीजन बरवाला के तहत गांव समानवा में नए बिजली कनेक्शन पर काम कर रहा था। जैसे ही वह बिजली के खंभे पर चढ़ा तो अचानक बिजली चालू हो गई और उसे करंट लग गया। गौरव गंभीर रूप से झुलस गया।
उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने आरोप लगाया कि लाइनमैन रघुबीर सिंह और जेई गुलशन की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
