गीता जयंती पर पूरे शहर में बनाई गईं मानव श्रंखला, हुआ सामूहिक गीता पाठ

श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक न्यास के तत्वावधान में पांडुनगर में मानव शृंखला बनाकर सामूहिक गीता पाठ किया गया। श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक न्यास के अध्यक्ष डा. उमेश पालीवाल व मानव शृंखला के संयोजक कमल त्रिवेदी ने बताया कि 90 विद्यालयों में मानव शृंखला बनाई गई। इसमें छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक संतोश राय, बीएसए सुरजीत सिंह, सीबीएसई कोआर्डिनेटर बलविन्दर सिंह का सहयोग रहा। न्यास के महामंत्री परमानंद शुक्ला ने कहा कि विभिन्न व्यापारिक, श्रम और सामाजिक संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर मानव शृंखला बनाई। आइएमए की तरफ से जीएसवीएम में चिकित्सकों के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाई गई। पीएसआइटी व एक्सिस कालेज में मानव शृंखला बनाई गई। गोविन्द नगर चावला मार्केट से सीटीआई चौराहे तक सनातन संगम ने रथों में भगवान श्रीकृष्ण के रूप अर्जुन को उपदेश देने की शोभा यात्रा निकाली गई। बीएनएसडी. शि़क्षा निकेतन इंटर कालेज में प्रधानाचार्य बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में गीता संदेश मानव शृंखला बनाई गई। कारखानों और कार्यालयों में लघु उद्योग भारती के बैनर तले मानव शृंखला बनाई। कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय स्वरूप नगर में हिंदी विभाग की छात्राओं ने गीता जीवन गीत बने, शांति प्रेम संगीत बने, गीता ग्रन्थ महान है, भारत की पहचान है के नारे लगाते हुए मानव शृंखला बनाई। प्राचार्या प्रो. पूनम विज , विभागाध्यक्ष डा. सोनम सिंह (हिन्दी विभागाध्यक्ष), कल्पना देवी उपस्थित रहीं। चिन्मय मिशन द्वारा श्रीमद् भगवतगीता व तपोवन महाराज की जन्मोत्सव को चिन्मय कुटीर पार्वती बांग्ला रोड पर मनाया गया। आचार्य स्वामी राघवानंद ने बताया कि स्वामी तपोवन जी महाराज केरल में जन्मे 20वीं सदी के एक विद्वान योगी थे। उनका जन्म का नाम सुब्रमण्यम था। उनके जन्मोत्सव के साथ गीता जयंती मनाई गई। विनय सानन, ज्ञानेंद्र गुप्ता, कोमल गुप्ता, अनिल गुप्ता, शैलेश सेतपाल, डा. रीता वर्मा और डा. मनोज अवस्थी मौजूद रहे।