Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Accident: नोएडा में तेज रफ्तार पांच गाड़ियां आपस में टकराईं, टला बड़ा हादसा

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:46 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 129 में गुलशन माल तिराहे के पास एक तेज रफ्तार डिफेंडर कार अनियंत्रित होकर कैब से टकरा गई। इस वजह से पीछे से आ रही चार अन्य कारें और एक बाइक भी आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने आरोपी सुनीत को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 103 का रहने वाला कारोबारी सुनीत बुधवार रात को 11 बजे अपनी डिफेंडर मॉडल की कार से घर जा रहा था, तभी सेक्टर 129 स्थित गुलशन माल तिराहे के पास रफ्तार तेज होने के चलते डिफेंडर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे कड़ी कैब से टकरा गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पीछे से आ रहीं चार अन्य कार और एक बाइक भी आपस में टकरा गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सुनीत को पकड़ लिया। गनीमत रही किसी के कोई चोट नहीं आई। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।