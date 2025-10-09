Noida Accident: नोएडा में तेज रफ्तार पांच गाड़ियां आपस में टकराईं, टला बड़ा हादसा

नोएडा के सेक्टर 129 में गुलशन माल तिराहे के पास एक तेज रफ्तार डिफेंडर कार अनियंत्रित होकर कैब से टकरा गई। इस वजह से पीछे से आ रही चार अन्य कारें और एक बाइक भी आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने आरोपी सुनीत को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।