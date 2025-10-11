तालिबान के मंत्री दौरे को लेकर सांसद बर्क ने लिखी पोस्ट, याद कराया पुराना बयान

जागरण संवाददाता, संभल। सपा संसाद जियाउर्रहमान बर्क ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। जिसमें उन्होंने तालिबान के मंत्री दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं।

शुक्रवार की शाम को इंटरनेट मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर जारी हुई पोस्ट में सांसद ने लिखा कि जब तालिबान के मंत्री मुत्ताक़ी को भारत आने पर भारतीय सरकार खुद आमंत्रित करके स्वागत करती है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब सम्भल सांसद डाॅ. शफीक़ुर्रहमान बर्क साहब ने तालिबान को लेकर बयान दिया था, तब योगी जी ने कहा था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी।