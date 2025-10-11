तालिबान के मंत्री दौरे को लेकर सांसद बर्क ने लिखी पोस्ट, याद कराया पुराना बयान
तालिबान के एक मंत्री के दौरे को लेकर सांसद बर्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बयानों को याद दिलाया है। उन्होंने अपने समर्थकों से इस मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया है और अपने पहले के विचारों को दोहराया है। सांसद बर्क ने वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अपने पुराने बयानों की प्रासंगिकता पर जोर दिया है।
जागरण संवाददाता, संभल। सपा संसाद जियाउर्रहमान बर्क ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। जिसमें उन्होंने तालिबान के मंत्री दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं।
शुक्रवार की शाम को इंटरनेट मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर जारी हुई पोस्ट में सांसद ने लिखा कि जब तालिबान के मंत्री मुत्ताक़ी को भारत आने पर भारतीय सरकार खुद आमंत्रित करके स्वागत करती है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब सम्भल सांसद डाॅ. शफीक़ुर्रहमान बर्क साहब ने तालिबान को लेकर बयान दिया था, तब योगी जी ने कहा था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी।
अब वही तालिबान मंत्री आगरा में ताजमहल घूमेंगे, देवबंद भी जाएंगे, और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। दोहरे मापदंड क्यों? अब किसको शर्म आनी चाहिए और किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज होगी?। इस पोस्ट के साथ सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन सांसद स्व.डा. शफीक़ुर्रहमान बर्क और तालिबान मंत्री का फोटो भी लगाया है।
