    मेरठ में घर से उठाकर जंगल ले जाकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को देखते ही दागने लगा दनादन गोलियां

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:17 PM (IST)

    मेरठ में एक वांछित आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर घर से अपहरण कर जंगल में ले जाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मेरठ के बाहरी इलाके में छिपा हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मेरठ के ऊंचा सिद्दीकी नगर में बीते एक अक्टूबर को आदिल नाम के युवक को घर से उठाकर जंगल में ले जाकर हत्या करने के मामले में वांछित बदमाश हमजा को क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हमजा और उसके दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आदिल के सीने में तीन गोलियां मारी गई थी।

    बदमाशों ने हैवानियत की हदें पार करते

    हुए आदिल को गोलियां मारते हुए मोबाइल से 12 सेकेंड का वीडियो बना लिया था और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया था। हमजा के पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल, तीन कारतूस और रानी बाग से चोरी बरामद की गई है।

    घटना के बाद से था फरार 

    डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक हमजा कुख्यात अपराधी है। वह हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई जघन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास के दो मामलों में पूर्व में शामिल रहा है। लोहिया नगर, मेरठ में उसके मामले दर्ज हैं। आदिल, ऊंचा सिद्दीकी नगर, लिसाड़ी गेट, मेरठ में परिवार के साथ रहता था। हत्या करते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने से पूरे समाज में इसको लेकर भारी आक्रोश पैदा हो गया था। घटना के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बच रहा था।

    पुलिस टीम को चुनौती

    आठ अक्टूबर की मध्यरात्रि एसआई अंशु कादियान को मेरठ में हत्या के मामले में वांछित फरार अपराधी हमजा की गतिविधि के बारे में सूचना मिली। उक्त जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा की गई। उसके बाद एसीपी राजकुमार व इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

    पुलिस टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए आधी रात के आस-पास हमजा को रोहिणी स्थित डीडीए जल बोर्ड भवन के पास एक स्कूटी पर जाते हुए देखा। जब पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने पुलिस टीम को चुनौती देते हुए भागने की कोशिश की।

    पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग की

    पुलिस टीम द्वारा उसे घेर लेने पर उसने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग की। आत्मरक्षा में एसआइ अंशु कादियान और हवलदार महिपाल ने एक-एक राउंड गोलियां चलाई जिसमें एक गोली उसके बाएं पैर में लगी। घायल होने के बाद उसे काबू कर लिया गया।

    पूछताछ से पता चला कि 2024 में हमजा ने वसी नामक व्यक्ति पर भी गोलियां चलाई थीं, जो घटना के दौरान गोली लगने से घायल हो गया था। कुछ दिन पहले हमजा के करीबी सहयोगी जुल्कमार को मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह मौके से भागने में सफल हो गया था।

