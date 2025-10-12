Language
    दो साल बाद फिर से चालू होंगे लुटियंस दिल्ली के एस्केलेटर, लोगों को मिलेगा बड़ी राहत

    By Nihal Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    लुटियंस दिल्ली में मदर टेरेसा क्रीसेंट मार्ग और आरएमएल अस्पताल के पास नए एस्केलेटर लगेंगे, जबकि कनाट प्लेस के एस्केलेटर की मरम्मत होगी। एनडीएमसी ने इसकी तैयारी कर ली है और पुर्जे आ गए हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे ताकि एस्केलेटर के पुर्जे चोरी न हों। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को सड़क पार करने में सुविधा होगी।

    कनॉट प्लेस में खराब पड़े एस्केलेटर को बंद कर रखा है। जागरण 

    निहाल सिंह, नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली की छवि को बिगाड़ रहे एस्केलेटर अब फिर से कुछ माह में सुचारू नजर आएंगे। मदर टेरेसा क्रीसेंट मार्ग से लेकर आरएमएल अस्पताल के एस्केलेटर नए लगेंगे जबकि कनॉट प्लेस के एस्केलेटर की मरम्मत होगी। इसके लिए एनडीएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही एस्केलेटर की मरम्मत के लिए जो जो पुर्जे चाहिए वह भी मंगा लिए गए हैं।

    एस्केलेटर की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। इससे लोगों को सड़क सुरक्षित पार करने में सहूलियत होगी। साथ ही ऐसे नागरिक जिन्हें सब-वे या फुटओवर ब्रिज पार करने में सीढ़िया चढ़ने उतरने से परेशानी होती है वह लोग भी अब आसानी से इनके जरिये सड़क पार कर सकेंगे। खास तौर पर कनॉट प्लेस और आरएमएल अस्पताल के सामने के लगे एस्केलेटर के खराब होने की वजह से ज्यादा दिक्कत नागरिकों को होती थी।

    एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एस्केलेटर ठीक करने के लिए सभी पुर्जे आ गए हैं। दो एस्केलेटर की सीढ़िया पूरी तरह से नई लगेगी। जबकि कनाट प्लेस में विभिन्न मार्गों पर लगे एस्केलेटर के खराब या चोरी हुए उपकरण को लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया 22 में से 10 एस्केलेटर खराब स्थिति में है जिन्हें अगले दो माह में ठीक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


    उल्लेखनीय है कि 2021-22 से एस्केलेटर के खराब होने की शिकायतें थी। वर्ष 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ एस्केलेटर की मरम्मत कराई गई थी लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हटने के बाद फिर से उसके पुर्जे चोरी होने शुरू हो गए। करीब दो वर्ष से यह एस्केलेटर खराब पड़े थे।


    हालत यह हो गई थी कि आरएमएल अस्पताल के सामने बने एस्केलेटर का तो पूरा हिस्सा ही चोरी हो गया था। वहां पर सिर्फ ढांचा ही पड़ा था जिसमें लगे लोहे के पुर्जे चोरी होना जारी था। जिसका मुद्दा दैनिक जागरण ने विभिन्न समय पर उठाया था।

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 22 एस्केलेटर लुटियंस दिल्ली में लगाए गए थे। इसमें कनाट प्लेस के आउटर सर्किल में कस्तूरबा गांधी मार्ग और बाराखंभा रोड के पास लगाया गया था। इसी तरह राम मनोहर लोहिया अस्पताल और मदर टेरेसा क्रीसेंट मार्ग पर भी इसे लगाया गया था।

    फिर से चोरी न पुर्जे इसके लिए तैनात होंगे सुरक्षा कर्मी

    एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा एस्केलेटर को निशाना बनाया गया था और इसके पुर्जे चुरा लिए थे। एनडीएमसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने चोरों को पकड़ा भी है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि एस्केलेटर के पुर्जे फिर से चोरी न हो इसके लिए एस्केलेटर के पास सुरक्षा कर्मियों की 24 घंटे तैनाती होगी। सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह एस्केलेटर की रखवाली करें। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी के इलेक्ट्रिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि एस्केलेटर की लगातार निगरानी करें अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उसका निदान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।




    हम एनडीएमसी के नागिरकों को सहूलियत भरा ऐहसास देने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि एस्केलेटर के पूर्जे मंगाने की प्रक्रिया में समय लगा है लेकिन अब यह ठीक हो जाएंगे। इससे नागरिकों को काफी सुविधा होगी। खासतौर पर बुजुर्ग और महिला नागरिकों को स़ड़क पार सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध होगी।

    - कुलजीत सिंह चहल, उपाध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद