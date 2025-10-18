Leshi Singh Net Worth: 12वीं पास लेशी सिंह के पास कैश, कार और गोल्ड.... 2 करोड़ की मालकिन है नीतीश की ये मंत्री, राइफल-गन की शौकीन

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Leshi Singh Net Worthबिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को हो रहे धमदाहा विधानसभा चुनाव में नामांकन के पांचवें दिन जदयू प्रत्याशी व बिहार सरकारी की कबीना मंत्री लेशी सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। लेशी सिंह पांच बार धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने अपनी आय का ब्योरा प्रस्तुत किया है।

लेशी सिंह की कुल चल-अचल संपत्ति का जो उन्होंने ब्योरा दाखिल किया है। उसके अनुसार लेशी सिंह के पास कुल 2,22,58,889 रुपए की चल-अचल संपत्ति है। जबकि उनके पास नकदी 5,51,106 रुपये है। लेशी सिंह के पास सोना व चांदी के जेवरात भी हैं। जारी हलफनामा में उन्होंने बताया है कि उनके पास 10 ग्राम सोना है जिसका तत्कालीन मूल्य 27,000 है जिसका वर्तमान मूल्य 1,18,600 है।

लेशी सिंह के पास 500 ग्राम चांदी भी है जिसका तत्कालीन मूल्य 14,500 रुपये था लेकिन वर्तमान मूल्य 1,01,500 रुपये है। इसके अलावा 95,05,689 रुपये की स्थावर अस्तियां हैं। उनके पास तीन लग्जरी वाहन के साथ दो ट्रक भी है। वहीं एक राइफल और एक गन भी है। एनेक्सर सी में जमा किया है। जबकि बीमा आदि में निवेश की सूची एनेक्सर बी में सौंपी है। वहीं लेशी सिंह के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। लेशी सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता इंटर पास बताया है। उन्होंने अररिया महाविद्यालय अररिया से आइए किया है।

रूपौली में दो शंकर की टक्कर, चुनावी मुकाबला हुआ रोचक रूपौली विधानसभा की चुनावी जंग इस बार और भी दिलचस्प हो गई है। निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के खिलाफ अब एक और शंकर मैदान में उतर आए हैं। शंकर राम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे रूपौली की लड़ाई रोचक हो गयी है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय यही है कि शंकर बनाम शंकर की यह टक्कर क्या नया समीकरण बनाएगी।