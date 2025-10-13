Language
    Koderma Crime News: नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, जानिए कैसे पुलिस ने जंगल से सुरक्षित बरामद कर बचाई जान

    By Shankardev Prasad Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    कोडरमा में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को जंगल से सुरक्षित बरामद किया। पीड़ित को नौकरी का झांसा देकर जंगल में बंधक बनाया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर उसे छुड़ा लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों को नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है।

    संवाद सूत्र, सतगावां(कोडरमा)। सतगावां थाना क्षेत्र के पढ़े लिखे युवकों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपये का वसूली करने वाला बोकारो के अजय सिंह उर्फ राहुल कुमार को सतगावां के ईटाय जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया है।

    सतगावां थाना क्षेत्र के ईटाय के अंजन कहार से 7 लाख 80 हजार,नगद 2 लाख 50 हजार, अविनाश से 12 लाख 50हजार रुपये, सतगावां के सलारी निवासी सोनू से 9 लाख, राहुल से 10 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने के नाम पर अजाय ने लिए थे।

    इनमें तिलैया के भी आधा दर्जन छात्र शामिल हैं। अजय सिंह के अनुसार नौकरी लगाने के नाम पर उसने पैसे लिए थे। काफी दिनों  तक इंतजार करने के बाद ये लोग पैसे की मांग कर रहे थे। 

    नौकरी नहीं लग पाया था तो मुझसे पैसा वसूली करने के लिए ये लोग पड़कर सतगावां जंगल ले आए। फिर मेरे घर वालों को फोन कर 40 लख रुपये की मांग की। 

    इसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दी। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर एक स्कॉर्पियो ईटाय फील्ड में घाघरा नदी किनारे खड़ी पाई। 

    इससे उनका संदेह पुष्ट हो गया कि अजय को अपहरण कर इधर ही लाया गया है। फिर कुछ ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए काफी छानबीन की और उन लोगों को धर दबोचा।

    इनमें अंजन कहार, अविनाश कुमार, राहुल कुमार के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। उन्हें सतगावां पुलिस बोलेरो के साथ पकड़कर सतगावां थाना ले गई।

    बताया जाता है कि बोलेरो बोकारो से भाड़ा पर लाई गई थी और जब उसे सतगावां की ओर लाने लगा तो ड्राइवर ने भगाने का प्रयास किया। 

    उसे धमकी देकर उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया और पुलिस उसे भी साथ लेकर आई।  थाना प्रभारी सौरव कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर सतगावां पुलिस ने सकुशल अजय सिंह के साथ अविनाश कुमार, राहुल कुमार अंजन कुमार आदि को सुरक्षित सतगावां थाना लाया है।