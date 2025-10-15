कानपुर के नए नगर आयुक्त का फरमान, कार्यालय में जींस-टीशर्ट और चप्पल पहनने पर रोक, कोई खाकर नहीं आएगा पान-मसाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में नव नियुक्त नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बुधवार को काम-काज संभाल लिया। इस दौरान अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक करके आदेश दिये कि नगर निगम के अफसर व कर्मचारी जीन्स-टी शर्ट और चप्पल पहनकर कार्यालय नहीं आएंगे। साथ ही धूम्रपान और पान मसाला खाने पर परिसर में रोक लगायी है। इसके साथ ही उन्होंने दीपावली को लेकर सफाई, बंद लाइटें ठीक कराने और और पैचवर्क कराने के आदेश भी दिए। इसके तहत शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया।

नगर आयुक्त ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कार्यभार ग्रहण कर लिया। आज बुधवार को सुबह सवा दस बजे नगर निगम कार्यालय, मोतीझील पहुंचकर काम-काज संभाल लिया। इससे पहले परिसर में बने राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन व पूजा की । इसके बाद अफसरों के साथ बैठक कर सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिये कि अपने-अपने कार्यो की कार्य योजना बनाकर बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी बताए कि उनके विभाग में क्या समस्याएं है और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह भी कहा बैठक शुरू हो जाने के बाद कोई भी अफसर अंदर नहीं आएगा। । नगर आयुक्त ने चुन्नीगंज स्थित कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा सरसैया घाट में सफाई व्यवस्था देखी और जोन चार में शौचालय व सफाई का भी जायजा लिया। बैठक को लेकर कार्ययोजना भी तैयार कर दी है। कौन से विभाग के अफसरों से कब बैठक होगी।