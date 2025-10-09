Language
    Bihar: जन सुराज ने बायसी और अमौर में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया बड़ा संदेश, कौन हैं अफरोज और शाहनवाज?

    By Deepak Sharan Verma Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    राजग और महागठबंधन में सीट बंटवारे के बीच, जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें मुस्लिम बहुल अमौर और बायसी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पार्टी ने दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसका उद्देश्य सर्वजन राजनीति को बढ़ावा देना और महागठबंधन व एआईएमआईएम को जवाब देना है। अमौर से अफरोज आलम और बायसी से मोहम्मद शाहनवाज आलम उम्मीदवार हैं।

    शाहनवाज आलम और अफरोज आलम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। राजग व महागठबंधन में जहां सीट शेयरिंग पर माथापच्ची चल रही है, वहीं इस पचड़े से अछूती जन सुराज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है।

    इस सूची में द्वितीय चरण में मतदान वाले पूर्णिया जिले के मुस्लिम मतदाता बहुल अमौर व बायसी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से मुस्लिम प्रत्याशी पर ही पार्टी ने दांव लगाया है।

    इससे यह संदेश भी देने का प्रयास किया है कि पार्टी सर्वजन राजनीति की धारा को प्रखर करना चाह रही है। अपने मुद्दों को लेकर वह संबंधित समुदाय के प्रत्याशी के साथ उनके बीच उतर रही है। यद्यपि यह महागठबंधन के साथ-साथ एआईएमआईएम के दांव का जबाव भी माना जा रहा है।

    साथ ही इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी। जन सुराज ने अमौर विधानसभा सीट से अफरोज आलम और बायसी विधानसभा सीट से मोहम्मद शाहनवाज आलम को मैदान में उतारा है। अमौर विधानसभा सीट के उम्मीदवार अफरोज आलम (46) सूरजापुरी मुस्लिम हैं।

    इनकी शिक्षा मैट्रिक तक की है और वे अमौर के हरिपुर गांव के रहने वाले हैं। 1999 में वे अमौर से पंजाब गए। लुधियाना में मजदूरी की। बाद में मजदूर यूनियन के लीडर बने। कांग्रेस में जिले के जेनरल सेक्रेट्री के पद पर भी रहे। लोगों की मदद के लिए सुरजापुरी नौजवान कमेटी बनाई।

    बायसी से मु. शाहनवाज आलम (50) पर जनसुराज ने भरोसा जताया है। ये भी सूरजापुरी मुस्लिम है। उनकी शिक्षा बीएससी बीफर्मा एवं एलएलबी है। वे पिछले 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। बायसी में एआइएमआइएम में 2015 से 2020 तक जिलाध्यक्ष रहे। 2020 में राजद में शामिल हुए। युवा राजद के प्रदेश महासचिव रहे।

    सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को जन सुराज ने बनाया प्रत्याशी

    दूसरी ओर, जन सुराज पार्टी की ओर से कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अबू अफ्फान फारुकी को उम्मीदवार घोषित किया है। अधिवक्ता अबू अफ्फान फारुकी प्रखंड के सोन्था पंचायत के वार्ड संख्या 14 आम बाड़ी पुनास गांव के हैं। उनके पिता स्वर्गीय फारुख साजिद सरकारी कर्मचारी थे।

    वर्तमान में अबू अफ्फान फारुकी सुप्रीम हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। उन्होंने वर्ग छह से लेकर एलएलबी तक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। साल 2010-11 में फारुकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं।