मुक्तसर में इनवेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी, निवेश के नाम पर लुभाकर ठगे 14 लाख रुपये; दंपती के खिलाफ केस दर्ज 

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। साइबर क्राइम मुक्तसर पुलिस ने इनवेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस संबंधी पुलिस को दी शिकायत में कुलविंदर कौर उर्फ रिंकू गिल वासी मलोट ने बताया कि करीब दो साल पहले इंटरनेट मीडिया से पता चला कि नवदीप कौर उर्फ निशा रानी वासी पटियाला जोकि पैसे इनवेस्टमेंट करवाने का काम करती है तो उसने भी 28 नवंबर 2023 को नवदीप कौर उर्फ निशा रानी के इंटरनेट मीडिया अकाऊंट पर सम्पर्क किया जिसने कॉल करके उसे बताया कि आप पैसे की इनवेस्टमेंट कर सकते हो जिसकी रिटर्न आपको दोगुणी होकर मिलेगी।

इसके बाद वह उसकी बातों में आ गई और उसने उसके व उसके पति रणजीत सिंह के गूगल पे पर 28 नवंबर 2023 से लेकर 26 जून 2024 तक कुल 14 लाख 91 हजार 620 रुपये कर दिए, लेकिन थोड़े समय बाद में उसे पता चला कि नवदीप कौर उर्फ निशा रानी फ्रॉड है व अन्य कई लोगों के साथ इनवेस्टमेंट के नाम पर ठगी कर चुकी है और अब फरार है। उक्त लोगों ने इनवेस्टमेंट के नाम पर उससे भी ठगी मारी है। पुलिस ने नवदीप कौर उर्फ निशा रानी व रणजीत सिंह वासी पटियाला पर केस दर्ज कर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी बाकी है।