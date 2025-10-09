शादी के 40 दिन बाद पति ने की आत्महत्या, HC ने दहेज उत्पीड़न केस को रद कर कहा- सारे आरोप बेबुनियाद

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि यह एक उल्टा मामला है जहां पति की मौत किसी अन्य कारणों के बजाय शादी के बाद के तनाव के कारण हुई है। अदालत ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां शादी 40 दिन भी नहीं चल पाई और पति ने आत्महत्या कर ली। इसके परिणामस्वरूप रिश्ते खराब हो गए और उसके बाद मुकदमेबाजी शुरू हो गई।



मृतक के माता-पिता और बहन को आरोप मुक्त करते हुए पीठ ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और इसे साबित करने के लिए काेई भी ठोस सुबूत नहीं पेश किया। अदालत ने कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला है। अदालत ने मृतक के माता-पिता और बहन के खिलाफ क्रूरता और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए की गई प्राथमिकी को रद कर दिया।



अदालत ने उक्त आदेश महिला के सास-ससुर और ननद द्वारा दायर एक याचिका पर दिया। इसमें 2016 में उनके खिलाफ हुई प्राथमिकी को रद करने की मांग की गई थी। दंपति ने मार्च 2016 में शादी की और पुणे में रहने लगे।