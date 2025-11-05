विधायक हंसराज विवाद: 'फोन पर अश्लील बातें और घर जलाने की धमकी', युवती के पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप
चंबा से भाजपा विधायक हंसराज से जुड़े विवाद में नया मोड़ आया है। युवती के पिता ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को डरा-धमका कर बयान बदलवाया गया। उन्होंने किडनैपिंग और घर जलाने की धमकी का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना ने एसआईटी जांच की मांग की है, वहीं स्थानीय लोग भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मामला प्रदेश की साख का सवाल बन गया है।
जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक का युवती से जुड़ा विवाद नहीं थम रहा है। चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने माफी मांग ली, लेकिन अब युवती के पिता मीडिया के सामने आए हैं और उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।
विधायक से जुड़ा विवाद अब और गहराता जा रहा है। युवती के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को डराकर, धमकाकर बयान बदलवाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मोबाइल फोन को छीना गया और बाद में दूसरे नंबर पर फोन कर अश्लील व अशोभनीय बातें कर धमकियां दी जाती थीं।
घर जलाने की धमकी के बाद बदला बयान
पीड़िता के पिता ने मीडिया के समक्ष बड़ा खुलासा करते हुए कहा पिछले वर्ष जब मेरी बेटी ने तीसा अदालत में बयान दिया था, वह बिल्कुल सही था। लेकिन इसके बाद मेरी बेटी और मुझे किडनैप करके गाड़ी में बिठाकर शिमला ले जाया गया। वहां धमकाया गया कि अगर बयान नहीं बदला गया तो घर को आग लगा दी जाएगी। मजबूरी में मेरी बेटी ने बयान बदला।
बेटी को लगातार डराया व धमकाया जा रहा
इसके बाद से लगातार उनकी बेटी को डराया-धमकाया जा रहा है ताकि वह दोबारा सच न बोले। पिता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें और उनकी बेटी को सुरक्षा दी जाए तथा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग
इसी बीच, कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना ने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ है। खन्ना ने सवाल उठाया हर बार ऐसे घिनौने मामलों में आरोप विधायक पर ही क्यों लगते हैं? जब तक पारदर्शी जांच नहीं होगी, तब तक सच सामने नहीं आ सकेगा।
उन्होंने कहा कि यदि आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग करने की हिम्मत न कर सके।
लोगों में भी उठ रही जांच की मांग
वहीं, स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। लोग इंटरनेट मीडिया से लेकर चौराहों पर निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। मामला अब सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की साख और जनता के भरोसे का सवाल बन गया है।
