    Jammu Kashmir News: करवाचौथ और दीपावली को लेकर हीरानगर में सुरक्षा चाक-चौबंद, BSF और पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा

    By Rajinder Mathur Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    करवाचौथ और दीपावली के मद्देनजर हीरानगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और पुलिस संयुक्त रूप से निगरानी कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया गया है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें।

    संवाद सहयोगी जागरण, हीरानगर। करवाचौथ और दीवाली जैसे प्रमुख पर्व नजदीक आने के साथ ही हीरानगर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। मिठाइयों, साज-सज्जा, उपहार और परिधानों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से व्यापारी वर्ग में भी उत्साह देखा जा रहा है।

    शाम ढलते ही बाजार रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं और हर ओर त्योहारों की उमंग महसूस की जा सकती है। वहीं त्योहारों के इस सीजन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी चौकसी कड़ी कर दी है। हीरानगर सेक्टर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने निगरानी बढ़ा दी है।

    सीमा पर गश्त तेज करने के साथ ही ओल्ड सांबा कठुआ मार्ग पर शेरपुर, सन्याल चकडा, मढीन, हरिया चक और पंजाब की सीमा के साथ लगते कोट पुन्नू इलाकों में विशेष नाके स्थापित किए गए हैं। शुक्रवार को चकडा मुख्य चौक पर पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त दल ने आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की।

    एस एच ओ हीरानगर अशीष शर्मा के अनुसार, त्योहारों के दौरान किसी भी असामाजिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।