हसनपुर: गाय के गोबर से बने दीयों से रोशन होगी दीपावली, 5 सालों से चल रही परंपरा

संवाद सूत्र, हसनपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर संघ चालक पिछले पांच वर्ष से गाय के गोबर से तैयार दीया बेचकर अपनी दीपावली को रोशन कर रहे हैं। गाय के गोबर से बने दीयों का उपयोग होने से जहां गायों के प्रति धार्मिक आस्था बढ रही है। वहीं गाय के गोबर से बने दीये जलाने से धार्मिक आस्था के मुताबिक वातावरण भी शुद्ध होता है।





नगर के मुहल्ला होली चौक निवासी दीपक अग्रवाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं। वर्तमान समय में उनके पास नगर संघचालक का दायित्व है। गो सेवा प्रकल्प द्वारा ब्रज गोशाला नवल गाय बैराज रोड बिजनौर में गाय के शुद्ध गोबर से दीपावली पर उपयोग के लिए सुंदर दीपक, गो समिधा तथा हर्बल गो फिनायल तैयार कराया जाता है।

गोशाला में 500 से ज्यादा गाएं इस गोशाला में पांच सौ से अधिक शानदार देशी गोमाताएं हैं। वह पांच वर्ष से दीपावली के अवसर पर गाय के गोबर से बने दीपक, समिधा व गोमूत्र से तैयार फिनायल की बिक्री करते हैं। गत वर्ष उन्होंने दो हजार दीयों की बिक्री की थी। कलर होने के बाद फैंसी एक दीया उन्हें सवा रुपये का पड़ जाता है जिसकी बिक्री दो रुपये में आसानी से हो जाती है। इस बार गोबर से बने दीयों की अधिक डिमांड है।

फिलहाल दो हजार दीये मंगाए जा चुके हैं। दीपक अग्रवाल बताते हैं कि हिंदू धर्म में गोमाता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के गोबर से तैयार दीपक घरों पर जलाने का विशेष महत्व है। दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीयों के रोशन करने से जहां प्रदूषण नहीं होता। वहीं, गाय का गोबर जलने पर वातावरण शुद्ध हो जाता है।