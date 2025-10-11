Language
    रायबरेला में हरिओम हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Safeer Ahmed Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:45 AM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में हरिओम हत्याकांड में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या 12 हो गई है। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरिओम की हत्या तब हुई थी जब ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पीटा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के ईश्वर दासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई फतेहपुर निवासी हरिओम की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपितों में अन्य को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में अब तक कुल गिरफ्तार आरोपितों की संख्या 12 पहुंच गई है। घायल आरोपित को डलमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में आरोपित का उपचार किया जा रहा है।

    अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले की जांच के आधार पर मुख्य आरोपितों में एक दीपक अग्रहरि को चिन्हित किया गया था। पुलिस व एसओजी की टीम आरोपित की तलाश कर रही थी। इसी दौरान शुक्रवार की दोपहर पुलिस को आरोपित दीपक के डलमऊ के गंगा कटरी क्षेत्र में होने की सूचना मिली।

    जिसके बाद एसओजी, ऊंचाहार और डलमऊ पुलिस ने पीछा कर डलमऊ पुलिस चौकी के पास आरोपित की घेराबंदी की। एएसपी ने बताया कि इस पर आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपित के बाएं पैर में गोली लगी है। आरोपित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त घटना में शामिल करीब 10 से अधिक आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    ये थी घटना

    एक अक्टूबर की देर रात फतेहपुर के तारावती का पुरवा निवासी हरिओम क्षेत्र के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। डांडेपुर के पास पहरा दे रहे ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण हरिओम अपने बारे में सही जानकारी नहीं दे सके, जिसपर भीड़ ने उन्हें मारापीटा और ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास ले गए। वहां पीटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी।

    अब तक हुई कार्रवाई

    मामले में मृतक के पिता गंगादीन ने पुलिस को तहरीर देकर वैभव व अखिलेश समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने पहले पांच, फिर चार, दो व शुक्रवार को एक आरोपित को गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य आरोपित डाड़ेपुर निवासी वैभव सिंह, विपिन मौर्य, हेमंत मौर्य, बाहरपुर निवासी विजय मौर्य, सहदेव, सुरेश कुमार व गदागंज के मखदूमपुर निवासी शिवप्रसाद, पट्टी निवासी लल्ली, आशीष तथा मिल एरिया के सराय मुगल निवासी सुरेश गुप्ता, पूरे बनियन मजरे पचखरा निवासी शिवम व दीपक अग्रहरी शामिल है।

    पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह द्वारा तत्कालीन ऊंचाहार कोतवाल को हटाने के साथ ही दो दारोगा कमल सिंह यादव व प्रेम कुमार सिंह एवं आरक्षी प्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार, पीआरवी आरक्षी जय सिंह पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है।