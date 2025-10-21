Govardhan Puja: गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर करें पूजन, मिलेगा अभिष्ट फल; ये है शुभ मुहूर्त

संवाद सहयोगी, रामपुर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है। यह दीपावली उत्सव का प्रमुख दिन है, जिसे श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल की रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर उसका पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए दान-दक्षिणा जैसे कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में गोवर्धन को प्रकृति की रक्षा का प्रतीक माना जाता है।

ज्योतिषाचार्य पंडित नवनीत कुमार मिश्रा ने बताया कि पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्तूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट पर होगी। इसका समापन 22 अक्तूबर को रात 8 बजकर 16 मिनट पर होगा। तिथि के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्तूबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन महाराज के भक्तों को पूजा के लिए पूरे 02 घंटे 16 मिनट मिलेंगे। सुबह 6:26 से लेकर 8:42 बजे व शाम 03:29 से 05:44 तक गोवर्धन पूजा कर सकते हैं।

गोवर्धन पूजा विधि

रामपुर। गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान है। इसलिए सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बना लें। इसपर रोली और चावल रखें। अब पूजा के लिए महाराज के पास दीपक जलाएं। अब खीर-पूरी और बताशे सहित जल, दूध और केसर रखें। इसके बाद सभी के साथ मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांग लें। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता आती हैं।



