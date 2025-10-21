Language
    Govardhan Puja: गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर करें पूजन, मिलेगा अभिष्ट फल; ये है शुभ मुहूर्त

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    गोवर्धन पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा से भक्तों को अभिष्ट फल मिलते हैं। शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करने पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पूजा भगवान कृष्ण को समर्पित है।

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रामपुर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है। यह दीपावली उत्सव का प्रमुख दिन है, जिसे श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल की रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर उसका पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए दान-दक्षिणा जैसे कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में गोवर्धन को प्रकृति की रक्षा का प्रतीक माना जाता है।

    ज्योतिषाचार्य पंडित नवनीत कुमार मिश्रा ने बताया कि पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्तूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट पर होगी। इसका समापन 22 अक्तूबर को रात 8 बजकर 16 मिनट पर होगा। तिथि के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्तूबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन महाराज के भक्तों को पूजा के लिए पूरे 02 घंटे 16 मिनट मिलेंगे। सुबह 6:26 से लेकर 8:42 बजे व शाम 03:29 से 05:44 तक गोवर्धन पूजा कर सकते हैं।

    गोवर्धन पूजा विधि


    रामपुर। गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान है। इसलिए सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बना लें। इसपर रोली और चावल रखें। अब पूजा के लिए महाराज के पास दीपक जलाएं। अब खीर-पूरी और बताशे सहित जल, दूध और केसर रखें। इसके बाद सभी के साथ मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांग लें। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता आती हैं।


    गोवर्धन पूजा का महत्व


    रामपुर। राजा इंद्र का अहंकार भी भगवान के समक्ष नहीं चल सका। समय आने पर सभी का घमंड चूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब बृजवासी इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, तभी श्रीकृष्ण ने उन्हें रोका और इंद्र की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद लोगों ने ऐसा ही किया। इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इससे नाराज इंद्र ने वहां मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इससे बृजवासी काफी परेशान हो गए। तब श्रीकृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इसके बाद सभी बृजवासी उसके नीचे आ गए। इसके बाद इंद्र को अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी।