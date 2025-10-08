दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन ने कसी कमर, नहीं लगेगी भीड़ और मिलेंगी ये सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिवाली और छठ पूजा के दौरान नई दिल्ली और अन्य रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना रेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी साल 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन के बाहर एक स्थायी होल्डिंग एरिया और आनंद विहार टर्मिनल पर एक अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। दिल्ली और अन्य शहरों के अन्य स्टेशनों के साथ-साथ इन दोनों स्टेशनों से भी पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।

प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ के कारण 15 फरवरी जैसी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट के पास 7,000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाला एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में यह काम पूरा होकर चालू हो जाएगा।

यात्रियों को सीढ़ियों और फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल न करना पड़े, इसके लिए इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जोड़ा गया है। पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश विशेष ट्रेनें इसी प्लेटफॉर्म से रवाना होंगी। होल्डिंग एरिया को पूर्व की ओर जाने वाले क्षेत्र, टिकटिंग एरिया और टिकटिंग के बाद के क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। टिकटिंग एरिया में 2,700 यात्री, टिकटिंग एरिया में 3,100 यात्री और टिकटिंग के बाद के क्षेत्र में लगभग 1,350 यात्री बैठ सकेंगे। प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंचने के लिए कतार में लगने, सुरक्षा जाँच और सामान की जांच के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 टिकट काउंटर और दो शौचालय बनाए जाएंगे।

एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड ट्रेन की जानकारी और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, और सुरक्षा के लिए AI-आधारित निगरानी कैमरे और बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे। मेट्रो स्टेशन से यात्रियों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यात्रियों को एक होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा और ट्रेन के प्रस्थान के समय प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। अगले कुछ दिनों में आनंद विहार टर्मिनल पर एक अस्थायी प्रतीक्षालय भी तैयार हो जाएगा।

अन्य स्टेशनों से भी चलेंगी विशेष ट्रेनें दिल्ली में यात्रियों की भीड़भाड़ कम करने के लिए, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनें चलेंगी। ट्रेनें गाजियाबाद में रुकेंगी। नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर सबसे अधिक भीड़ होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, पुरानी दिल्ली, हज़रत निजामुद्दीन, शकूर बस्ती और सफदरजंग रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर अन्य स्टेशनों से भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। आनंद विहार टर्मिनल पर दो और शकूर बस्ती पर दो नए प्लेटफॉर्म बनने से विशेष ट्रेनों के संचालन में आसानी होगी।

विशेष ट्रेनों के समय में बदलाव यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ज़्यादातर विशेष ट्रेनें एक ही समय पर न चलें, क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए, विशेष ट्रेनों के प्रस्थान समय को सुबह से रात तक अलग-अलग किया जा रहा है।

अतिरिक्त आरपीएफ और रेलवे कर्मियों की तैनाती यात्री सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली सहित प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की जाएगी। यात्रियों की सहायता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त रेलवे कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।