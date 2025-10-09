Language
    द्वारका: थार ने ली बाइक सवार की जान, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:38 AM (IST)

    दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद फरार हुए थार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है।

    द्वारका में तेज रफ्तार थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, फरार ड्राइवर गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर नौ में तेज रफ्तार महिंद्रा थार की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना बीते छह अक्टूबर देर रात 12 बजे की है। घटना के समय बाइक सवार शालीमार बाग स्थित अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उसने हेलमेट पहन रखा था, तभी पीछे से थार चालक ने उसे टक्कर मार दी थी।

    इलाज के लिए राहगीरों ने उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान चालक थार को मौके से छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने बाद में थार चालक के बारे में पता लगा उसे बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया।

    डीसीपी द्वारका अंकित सिंह के मुताबिक छह अक्टूबर की मध्य रात्रि करीब 12 बजे, द्वारका सेक्टर-नौ स्थित पार्क रायल अपार्टमेंट के सामने पुलिस को एक सड़क दुर्घटना होने की पीसीआर काल मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को क्षतिग्रस्त अवस्था में हरियाणा नंबर की महिंद्रा थार व बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल मिली। थार चालक द्वारा पीछे से बाइक मेें टक्कर मारने की पुष्टि हुई।

    आकाश अस्पताल, सेक्टर-तीन में पहुंचने पर पुलिस को पता घायल आशीष की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह उत्तम नगर में परिवार के साथ रहता था और शालीमार बाग स्थित एक मॉल में फायर अधिकारी के रूप में काम करता था। द्वारका थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। महिंद्रा थार का मालिक गुरुग्राम, हरियाणा का रहने वाला है। घटना के समय उनका ड्राइवर थार लेकर द्वारका स्थित अपने घर जा रहा था।

