द्वारका: थार ने ली बाइक सवार की जान, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर नौ में तेज रफ्तार महिंद्रा थार की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना बीते छह अक्टूबर देर रात 12 बजे की है। घटना के समय बाइक सवार शालीमार बाग स्थित अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उसने हेलमेट पहन रखा था, तभी पीछे से थार चालक ने उसे टक्कर मार दी थी।

इलाज के लिए राहगीरों ने उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान चालक थार को मौके से छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने बाद में थार चालक के बारे में पता लगा उसे बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी द्वारका अंकित सिंह के मुताबिक छह अक्टूबर की मध्य रात्रि करीब 12 बजे, द्वारका सेक्टर-नौ स्थित पार्क रायल अपार्टमेंट के सामने पुलिस को एक सड़क दुर्घटना होने की पीसीआर काल मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को क्षतिग्रस्त अवस्था में हरियाणा नंबर की महिंद्रा थार व बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल मिली। थार चालक द्वारा पीछे से बाइक मेें टक्कर मारने की पुष्टि हुई।