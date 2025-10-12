दिल्ली में दिनदहाड़े बदमाशों ने स्कूटी को मारी टक्कर, फिर 18 लाख रुपये की चांदी ले उड़े

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। न्यू उस्मानपुर थाना इलाके में दिनदहाड़े 18 लाख रुपये की चांदी की लूट का मामला सामने आया है। चार बदमाशों ने वारदात को रोडरेज का रूप देकर अंजाम दिया। आरोप है कि केस दर्ज करने के बजाय पुलिस थाना क्षेत्रों के सीमा विवाद में उलझी रही। पहले पीड़ित को पीसीआर न्यू उस्मानपुर लेकर गई। उसके बाद उसे वहां से वेलकम थाने भेज दिया गया। वेलकम ने उसे फिर से उस्मानपुर भेजा। खबर लिखे जाने तक पीड़ित रामरत्न उस्मानपुर थाने में थे।

रामरत्न अपने परिवार के साथ नवीन शाहदरा में रहते हैं। उनके पिता पवन अग्रवाल चांदी के गहने बनाते हैं। रामरत्न ने बताया कि वह अपने दोस्त रोहन के साथ स्कूटी से चांदनी चौक से चांदी लेने गए थे। करीब 11 किलो चांदी स्कूटी में रखकर वह शाहदरा जीटी रोड से घर जा रहे थे। धर्मपुरा फ्लाईओवर पर जाम लगा हुआ था। दोपहर साढ़े तीन बजे उन्होंने स्कूटी पांडूशिला क्षेत्र की तरफ ले ली।

आरोप है कि जब वह जैन मंदिर के पास पहुंचे तभी पीछे से एक स्कूटी पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए आए। उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी स्कूटी की चाबी निकाली और आगे लेकर चले गए। पीड़ित व उसके दोस्त पैदल उनके पास चाबी लेने गए तो उनके साथ मारपीट कर दी।