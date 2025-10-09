धूल और धुएं से घुट रहा दिल्लीवासियों का दम, मात्र 24 घंटे में AQI में 19 अंकों का उछाल

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। सर्दियां भले ही अभी दूर है, लेकिन राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बुधवार को केवल 81 दर्ज किया गया था, बृहस्पतिवार को 100 पहुंच गया। हैरानी की बात यह कि प्रदूषण के स्तर में हो रही इस वृद्धि की वजह बाहरी नहीं बल्कि राजधानी के अपने ही कारक हैं।



पुणे के इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ ट्राॅपिकल मीट्रियोलाॅजी (आईआईटीएम) का डिसीजन सपाेर्ट सिस्टम (डीएसएस) दिल्ली के वायु प्रदूषण की नियमित निगरानी कर रहा है। इसकी पिछले 10 दिन की रिपार्ट बताती है कि बेशक पंजाब और हरियाणा में पखवाड़े भर से पराली जलाई जा रही हो, लेकिन दिल्ली के एक्यूआई में अभी तक इसकी हिस्सेदारी शून्य है। अगले कई दिन तक भी यही स्थिति रहने वाली है।



डीएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां के प्रदूषण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाहनों के धुएं की है। दूसरे नंबर पर घरेलू प्रदूषण, औद्योगिक धुआं, कचरा जलाना और सड़कों की धूल प्रमुख वजह है। मलबा भी प्रदूषण बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। रही सही कसर एनसीआर के जिलों का प्रदूषण पूरी कर दे रहा है।