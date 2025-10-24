Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Assembly Election : भीड़ आई, पर नहीं आए प्रशांत किशोर, इंतजार करते रहे जनसुराज समर्थक

    By Amrendra Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर में जनसुराज बिहार बदलाव सभा में प्रशांत किशोर के समर्थक उनका इंतजार करते रहे, पर वे समय की कमी के कारण नहीं पहुंच सके। उन्होंने रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। वहीं, सिकटा में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जगदीशपुर में रोड शो में प्रशांत किशोर और लोगों की भीड़। जागरण 

    संवाद सूत्र, जगदीशपुर (पश्चिम चंपारण) । जनसुराज बिहार बदलाव सभा को लेकर शुक्रवार को नौतन प्रखंड के जगदीशपुर मिडिल स्कूल परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची थी। लोग जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) का इंतजार 11 बजे से कर रहे थे। उम्मीद थी कि वे सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन समयाभाव के कारण वे कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समयाभाव के कारण उनका काफिला जगदीशपुर चौक से रोड शो करते हुए गुजरा, जहां उन्होंने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वे बेतिया की ओर रवाना हो गए। जनसुराज संतोष चौधरी ने बताया कि प्रशांत किशोर की सभा फिर से इस क्षेत्र में होगी। समयाभाव के कारण वे सभा को संबोधित नहीं कर सके। इस दौरान जनसुराज के प्रमंडल पर्यवेक्षक नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा, नंदू चौधरी,दीपेन्द्र कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे।उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर गोपालगंज से सड़क मार्ग से नौतन विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किए। मंगलपुर, नौतन मठ, नौतन बाजार, बन्हौरा बाजार, बरदाहा, मनियारी, मुरतिया होते हुए जगदीशपुर पहुंचे थे।

    बिहार का तब होगा उत्थान, जब हम सब करेंगे मतदान

    सिकटा। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढाने को लेकर शुक्रवार को जीविका दीदियों ने प्रखंड कार्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली को बीडीओ अजीत कुमार रौशन, प्रभारी अंचलाधिकारी अशोक कुमार, स्वीप कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी सह बीइओ संजय कुमार सिंह ने हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया। जीविका के बीपीएम सुमित बच्चन के नेतृत्व में वोट में हमरे बाटे दम, महिला तनिको नाही कम आदि नारों के साथ रैली सिकटा बाजार, धर्मपुर, बर्दही आदि का भ्रमण किया।

    इस बीच जीविका दीदियों ने बिहार का तब होगा उत्थान, जब हम करेंगे मतदान, एक साथ बूथ पर जाई, सबसे पहिले वोट गिराई। आओ मिलकर अलख जगाएं, शत प्रतिशत मतदान कराएं.. आदि नारे लगाए। मतदाताओं को मतदान करने को लेकर जागरूक किया।मौके पर प्रखंड नाजीर संतोष कुमार, अंचल नाजिर राजकिशोर राव, पवन कुमार, चंदन कुमार समेत सुशीला देवी, भागीरथी देवी, पुष्पा देवी, रेणु देवी, अंशु देवी, प्रभावती देवी, श्रीकान्ति देवी आदि दर्जनों जीविका दीदियां शामिल थी।