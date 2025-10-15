गवाहों की गैरहाजिरी पर अदालत नाराज, SHO को भेजा नोटिस और पुलिस को लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए प्रसाद नगर थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है और उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

यह मामला वर्ष 2020 में प्रसाद नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में केवल एक गवाह, वीर सिंह, ही मौजूद थे।

सुनवाई के बीच प्रसाद नगर थाने के सिपाही पीके गुप्ता रिपोर्ट लेकर अदालत पहुंचे। जब अदालत ने उनसे गवाहों के अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि समन उन्हें सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर दिए गए थे।

अदालत ने इस तर्क को असंतोषजनक करार देते हुए कहा कि इतनी देरी से समन सौंपना न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लापरवाही दर्शाता है। अदालत ने संबंधित थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।