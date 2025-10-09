पंचकूला में दो स्नैचर गिरफ्तार, हर वारदात के बाद बाइक का नंबर बदल देते थे शातिर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच-19 की टीम ने बेहतरीन और तत्पर कार्रवाई करते हुए दो शातिर चैन स्नैचरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि 20 सितंबर को सेक्टर-8 पंचकूला में सैर कर रही एक महिला से दो बाइक सवार युवकों ने सोने की चैन झपट ली और फरार हो गए। इस संबंध में थाना सेक्टर-7 में मामला दर्ज किया गया था।

23 सितंबर को महिला ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच 19 इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश सैनी और जांच अधिकारी एएसआई सुनील ने टीम के साथ लगातार जांच शुरू की। सीसीटीवी और गुप्त सूचना के आधार पर 8 अक्टूबर को पुलिस ने सेक्टर-14 पंचकूला से दो आरोपियों को काबू किया। आरोपियों की पहचान अमित रावल (28) पुत्र बिरेन्द्र रावल, निवासी सेक्टर-28 पंचकूला, हाल निवासी ढकौली (पंजाब) और देवेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र स्व. लालता प्रसाद सिंह, निवासी जमालपुर, जिला प्रतापगढ़ (यूपी), हाल निवासी रविन्द्र एन्क्लेव बलटाना (मोहाली) के रूप में हुई है।