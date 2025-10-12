Language
    जम्मू-कश्मीर के बारामुला में BSF जवान की हार्ट अटैक से हुई मौत, 28 साल के थे चपाती नवीन

    By Rohit Jandiyal Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दुखद मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

    दिल का दौरा पड़ने से जवान की हुई मौत

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सिंहपोरा इलाके में शनिवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान कॉन्स्टेबल चपाती नवीन पुत्र स्वर्गीय चपाती पजेती निवासी वीपीओ मुथुकुरु कटपा आंध्र प्रदेश के रूप में हुई है।

    वह 28 वर्ष के थे और वर्तमान में 185 बटालियन बीएसएफ, सिंहपोरा बारामुला में तैनात थे। जवान को बेहोशी की हालत में पाया गया और तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मौत का कारण दिल का दौरा है। उन्होंने बताया कि आधिकारिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।