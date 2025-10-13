Language
    Jammu & Kashmir News: त्योहारों को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, मुख्य सड़कों पर BSF ने लगाए नाके

    By Rajinder Mathur Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    त्योहारों के मौसम को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर गश्त कर रहे हैं और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।

    निगरानी को किया गया सख्त

    संवाद सहयोगी, हीरानगर (कठुआ)। त्योहारों के दौरान सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और गश्त को और अधिक सख्त कर दिया है। रात के समय अतिरिक्त नाकेबंदी के साथ-साथ दिन में नियमित तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

    सोमवार को एसओजी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंदाचक और हरिया चक सीमावर्ती गांवों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान सुबह 6 बजे शुरू होकर दोपहर तक चला। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र में बहने वाले नालों, झाड़ियों और संदिग्ध ठिकानों की गहन जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला।

    गौरतलब है कि जिले में पूर्व में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही सीमा क्षेत्र में चौकसी बढ़ा रखी है। पंजाब की सीमा से सटे गांवों और नालों में भी सुरक्षा बल नियमित रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर बीएसएफ द्वारा नाके स्थापित किए गए हैं। यहां जवान दिन-रात गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। डीएसपी परेशन अश्विनी शर्मा का कहना है कि त्योहारों के दौरानक्षेत्र में नियमित तालाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, सोमवार को भी अंदाचक क्षेत्र में संयुक्त तालाशी अभियान चलाया गया था।