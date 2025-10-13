Jammu & Kashmir News: त्योहारों को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, मुख्य सड़कों पर BSF ने लगाए नाके

संवाद सहयोगी, हीरानगर (कठुआ)। त्योहारों के दौरान सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और गश्त को और अधिक सख्त कर दिया है। रात के समय अतिरिक्त नाकेबंदी के साथ-साथ दिन में नियमित तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

सोमवार को एसओजी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंदाचक और हरिया चक सीमावर्ती गांवों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान सुबह 6 बजे शुरू होकर दोपहर तक चला। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र में बहने वाले नालों, झाड़ियों और संदिग्ध ठिकानों की गहन जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला।