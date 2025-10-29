Bihar Election 2025: 'उम्र मेरी थोड़ी कच्ची है', तेजस्वी यादव ने सारण में जनता से कही दिल की बात

जागरण टीम, छपरा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सारण जिले के तरैया, मढ़ौरा, मांझी, गड़खा और परसा विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्र मेरी थोड़ी कच्ची है, पर जुबान पक्की है। जो कहता हूं, वो करता हूं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब बदलाव की लहर चल रही है और जनता इस बार महागठबंधन ही सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार बनने पर हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अपने 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया था और इस बार बिहार को पलायन मुक्त राज्य बनाना उनका लक्ष्य है। महिलाओं के लिए उन्होंने ‘माई-बहन योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह 2500 रुनये मिलेंगे।

इसके अलावा जीविका दीदियों को 30 हजार मानदेय, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, ब्याजमुक्त ऋण, पंचायत प्रतिनिधियों को दोगुना भत्ता, पेंशन व 50 लाख का बीमा सुविधा देने का वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाओं में व्यस्त है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार मेरी योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन अमल में फेल है। सभा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा।