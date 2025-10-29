Language
    Bihar Election 2025: 'उम्र मेरी थोड़ी कच्ची है', तेजस्वी यादव ने सारण में जनता से कही दिल की बात

    By Rajeev Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:28 AM (IST)

    सारण में एक रैली में तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि उनकी उम्र भले ही 'कच्ची' हो, पर वे सीखने को तैयार हैं। उन्होंने युवा जोश और अनुभवी नेताओं के मिश्रण की बात की। यादव ने सारण की जनता से बिहार चुनाव 2025 में समर्थन मांगा और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार लाने का भी आश्वासन दिया।

    तेजस्वी यादव। फाइल फोटो

    जागरण टीम, छपरा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सारण जिले के तरैया, मढ़ौरा, मांझी, गड़खा और परसा विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा।

    उन्होंने कहा कि उम्र मेरी थोड़ी कच्ची है, पर जुबान पक्की है। जो कहता हूं, वो करता हूं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब बदलाव की लहर चल रही है और जनता इस बार महागठबंधन ही सरकार बनाएगी।

    तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार बनने पर हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि अपने 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया था और इस बार बिहार को पलायन मुक्त राज्य बनाना उनका लक्ष्य है। महिलाओं के लिए उन्होंने ‘माई-बहन योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह 2500 रुनये मिलेंगे।

    इसके अलावा जीविका दीदियों को 30 हजार मानदेय, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, ब्याजमुक्त ऋण, पंचायत प्रतिनिधियों को दोगुना भत्ता, पेंशन व 50 लाख का बीमा सुविधा देने का वादा किया।

    तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाओं में व्यस्त है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार मेरी योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन अमल में फेल है। सभा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा।

    छठ पूजा पर बिहार के लिए 12 हजार स्पेशल ट्रेनों का वादा किया गया था, पर हमारे लोग आज भी ट्रेन के शौचालय में ठूंसकर सफर करने को मजबूर हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो सिंचाई, दवाई, सुनवाई और करवाई चारों की गारंटी होगी। उन्होंने भीड़ से अपील की कि बस एक मौका दीजिए, बिहार में नौकरी, विकास और सम्मान लौटाकर दिखाऊंगा।