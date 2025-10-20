बिहार चुनाव में दिवाली पर फटेगा नामांकन 'बम', कौन अनार-कौन फुलझड़ी 11 Nov को वोटर करेंगे धमाका

Language
    By Manoj Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:12 AM (IST)

    Bihar Election: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की सीटों के लिए आज, सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन पटाखा फूटेगा। यह देखना होगा कि कौन अनार और कौन फुलझड़ी साबित होता है। 11 नवंबर को मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज का दिन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया उनकी चुनावी यात्रा का आरंभ है।

    Bihar Election: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की सीटों के लिए सोमवार, 20 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है।

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। दीपोत्सव को लेकर जहां शहर से लेकर गांव तक जगमगाने लगा है वहीं बिहार विधानसभा निर्वाचन का पहला चरण भी आज जिले में संपन्न हो रहा है। नाम निर्देशन का सोमवार को अंतिम दिन है सो दीवाली के साथ नामांकन की भी गहमा गहमी रहेगी। एक तरफ दीपावली की धूम रहेगी तो दूसरी ओर नामांकन का पटाखा भी फूटेगा। जिले में द्वितीय चरण में चुनाव निर्धारित है जिसके तहत 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। सोमवार को चुनावी अखाड़े के पहलवानों की तस्वीर होनी है जिसके बाद शुरू होगा असली दंगल। चुनावी दंगल में जो पहलवान जनता का दिल जीतने में कामयाब होगा उसीके सिर पर उस विधानसभा का सरताज बनेगा।

    जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनावी घमासान मचा है। गठबंधन की राजनीति के दौर में इस बार सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक में ऐसा हाईवोल्टेज ड्रामा चला है कि प्राय: सभी दलों की भद पिट गई है। टिकट देकर फिर वापस लेने से लेकर एक दल का टिकट काट कर दूसरे दल को देने तक का खेल लगातार चलता रहा। भावी प्रत्याशियों के रोने-धोने से लेकर पैसे लेकर टिकट बेचने तक का आरोप दलों के शीर्ष नेतृत्व पर लगाये गये। रजनीति के ऐसे-ऐसे खेल सामने आये कि दलों की पोल-पट्टी खुलती नजर आई।

    महागठबंधन के घटक दलों की तो ऐसी स्थिति है कि नामांकन के आखिरी तक टिकट को लेकर सस्पेंस बना रहा। शनिवार तक जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में से छह पर एनडीए की ओर से तो नामित प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है परंतु महागठबंधन की ओर से अभी तक पांच सीटों पर प्रत्याशियों का चेहरा साफ नहीं हो पाया है।शनिवार तक पूर्णिया सदर क्षेत्र से एनडीए के घटक दल भाजपा के विजय खेमका, बायसी से भाजपा के विनोद यादव, अमौर से जदयू के सबा जफर, धमदाहा से जदयू की लेशी सिंह, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि एवं रूपौली से जदयू कलाधार मंडल ने अपना नामांकन का पर्चा भरा है।

    कसबा सीट इस बार लोजपा के खाते में गया है जहां से नीतेश सिंह को उम्मदीवार बनाया गया है। लेकिन महागठबंधन की ओर से अभी तक धमदाहा विस क्षेत्र से जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा एवं रूपौली से बीमा भारती ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा शेष पांच सीट पर अभी तक महागठबंधन की ओर से नामांकन नहीं हुआ है। उक्त सभी सीटों पर नामांकन के लिए अंतिम मौका दीपावली के दिन सोमवार ही बचा है। रविवार तक घटक दलों की सीट शेयरिंग से लेकर टिकट तक की स्थिति स्पष्ट हो गई है। मिली जानकारी अनुसार महागठबंधन की ओर से पूर्णिया सदर क्षेत्र इस बार भी कांग्रेस के खाते में गया है जिससे समाजसेवी जितेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है।

    अमौर भी कांग्रेस के खाते में है, जहां से फिर एक बार जलील मस्तान को मौका दिया गया है। बायसी से राजद ने अपने पुराने प्रतिनिधि हाजी अब्दुस सुब्हान पर भरोसा जताया है। जबकि कसबा से कांग्रेस की ओर से इरफान आलम और बनमनखी से भी कांग्रेस ने देवनारायण रजक को उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए की ओर से लोजपा ने नीतेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उक्त सभी प्रत्याशी सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं पूर्व विधायक अफाक आलम सहित टिकट से बेटिकट हुए कई उम्मीदवार भी नामांकन करेंगे। यानि सोमवार को एक तो दीपावली की धूम रहेगी वहीं नामांकन का पटाखा भी फूटेगा।