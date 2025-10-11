कश्मीर के अनंतनाग जिले में भालू का आतंक, हमले में दो लोग घायल; लोगों में दहशत

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के गडूल क्षेत्र में भालू के हमले में दो लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान अहलान गडूल निवासी के रूप में हुई है। दोनों पर जंगली इलाके में घास काटते समय हमला हुआ।

घायलों को तुरंत स्थिर हालत में एसडीएच कोकरनाग ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद, दोनों को आगे के इलाज और चिकित्सा देखभाल के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से वन क्षेत्रों में प्रवेश करते समय सावधानी बरतने और क्षेत्र में जंगली जानवरों की उपस्थिति के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है।