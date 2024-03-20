Holi special trains: अहमदाबाद से पटना की इस ट्रेन में सीटें अब भी हैं खाली, लिस्ट देख फटाफट कराए रिजर्वेशन
Pune To Patna Holi Special Trains होली पर लोगों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों में सीटें फुल हैं और रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट के तहत हो रही है। इस क्रम में हम आपको अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप उस हिसाब से अपने लिए सीट बुक करा सके या यात्रा के लिए कोई और विकल्प अपनाए।
डिजिटल डेस्क, पटना। Pune To Patna Special Trains Availability: होली के अब बस छह दिन बचे हैं। दूसरे शहरों में नौकरी या मजदूरी या पढ़ाई के लिए रह रहे लोगों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर मारामारी है। सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत का ख्याल रखते हुए हम आपको आज अहमदाबाद से चलकर पटना को जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग की हाल की स्थिति बताने जा रहे हैं, जिसे देख आप फटाफट अपना सफर प्लान कर सके।
अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनें
- अहमदाबाद पटना स्पेशल (09447 Adi Pnbe Sf Spl)
- अहमदाबाद बरौनी स्पेशल (19483 Adi Bju Exp)
- अजिमाबाद एक्सप्रेस (12947 Azimabad Exp)
- अहमदाबाद आसनसोल स्पेशल (19435 Adi Asn Exp)
- गुवाहाटी एक्सप्रेस (15635 Guwahati Expres)
- कामाख्या एक्सप्रेस (15667 Kamakhya Exp)
- साबरमती दानापुर स्पेशल (09403 Adi Dnr Special)
ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति
होली के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं इसलिए लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग लग चुकी है। बात अहमदाबाद बरौनी स्पेशल की करें या अजिमाबाद एक्सप्रेस की, इन ट्रेनों के स्लीपर से लेकर एसी कोचों में वेटिंग लग गई है।
हालांकि, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ ट्रेनों में सीटें अब भी खाली हैं ऐसे में फटाफट बुकिंग कर लेने में ही समझदारी है। यह जानकारी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली गई है।
आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए 20 मार्च से 24 मार्च तक अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में हम बताने जा रहे हैं।
20 मार्च
21 मार्च
22 मार्च
23 मार्च
24 मार्च
