डिजिटल डेस्‍क, पटना। Pune To Patna Special Trains Availability: होली के अब बस छह दिन बचे हैं। दूसरे शहरों में नौकरी या मजदूरी या पढ़ाई के लिए रह रहे लोगों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर मारामारी है। सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत का ख्‍याल रखते हुए हम आपको आज अहमदाबाद से चलकर पटना को जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग की हाल की स्थिति बताने जा रहे हैं, जिसे देख आप फटाफट अपना सफर प्‍लान कर सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें