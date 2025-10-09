फिरोजपुर में दिनदहाड़े चोरी का मामला, घर से गहने और लाइसेंसी रिवाल्वर गायब; अज्ञात पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी,फिरोजपुर। थाना मल्लांवाला की पुलिस ने बंद पड़े घर में से जेवरात, नगदी और लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी कर ले जाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ चोरी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायतकर्ता दी है।

एएसआई लखविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता गौतम मोंगा निवासी वार्ड नंबर 11, मल्लांवाला ने बताया कि उसके माता-पिता अपने घर को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे तो पीछे से अज्ञात आरोपित घर के ताले तोड़कर अंदर से पांच तोले सोने का कड़ा, टॉप्स, अंगूठियां, 10 तोला चांदी, पांच हजार रुपये की नगदी और उसके पिता की .32 बोर लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी कर लिया। मामले की जांच कर रहे लखविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।