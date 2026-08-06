'खाद की एक भी बोरी की ना हो कालाबाजारी', CM योगी ने सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में खाद के संकट की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को वितरण की पारदर्शी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि खाद की एक भी बोरी की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरती जाए।

गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने की है। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो।