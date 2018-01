आपने इमारतों और सड़कों के नाम बदलते सुने होंगे पर किसी जानवर का नाम बदलने की बात पहली बार सामने आ रही है। वो भी आपके वफादार दोस्‍त कुत्‍तों के।

एक शब्‍दकोश का है इरादा

सोशल मीडिया पर बीते कुछ समय से डॉग यानि कुत्ते के लिए डोगोज शब्द का इस्तेमाल काफी होने लगा है। इसे देखते हुए मेरियम वेबस्टर शब्‍दकोश ने ट्वीट कर के बताया है कि वह 2018 में इस शब्द को डिक्शनरी में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

बहुत हैं डोगोज नाम के कुत्‍ते

दरअसल ट्विटर पर इन दिनों डोगोज नाम से पालतू कुत्तों की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। इसके साथ इन्हें आकर्षक, प्यारा और फोटोजेनिक बताया गया है। इसी के चलते मेरियम-वेबस्टर (एमडब्ल्यू) डिक्शनरी ने अपने ट्वीट में एक आलेख का लिंक शेयर किया है। इसमें जिक्र है कि डोगोज शब्द कहां से आया है। एमडब्ल्यू के अनुसार 19वीं शताब्दी के साहित्य में भी इसका जिक्र मिलता है।

लाई डोगो का मतलब ऊंघ रहा कुत्‍ता

उस दौर के बारे में बताते हुए कहा गया है कि तब 'लाइ डोगो' का मतलब कहीं छिपने जा रहा या ऊंघ रहा कुत्ता होता था। 20वीं शताब्दी आते-आते यह शब्द डॉग के पर्यायवाची की तरह प्रयोग में आने लगा। इंटरनेट पर इसका प्रयोग वीरेटडॉग्स वेबसाइट ने सबसे पहले प्यारे और फोटोजेनिक कुत्तों के लिए किया।

अभी विचाराधीन है नाम

Oh no, now our mentions are full of good boys and girls. Whatever shall we do except love every one.