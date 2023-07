Optical Illusion: बाज सी तेज नजर वाले ही पूरा कर सकते हैं यह चैलेंज, क्या आप में है वह गुण?

Optical Illusion नजर और दिमाग के बीच तालमेल बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्टिकल इल्यूजन एक मजेदार तरीका है। यह आपकी क्षमता को जांचने में भी मदद करता है। इसे सॉल्व करते हुए माइंड क्रिएटिव और शार्प बनता है। ऐसे में हर रोज इसे सॉल्व करने से दिमाग की नई-नई चीजें सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो आइये देखते हैं कि आज के ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज में क्या है।

9 सेकेंड में ढूंढें तस्वीर में छिपे एक राजा का चेहरा

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Optical Illusion: आपने भी अक्सर ही यह अनुभव किया होगा कि हमारी नजरों के सामने काफी कुछ होता है, लेकिन हम ही उसे नहीं देख पाते। ऐसा ध्यान केंद्रित न होने के कारण होता है। लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन के मामले में ऐसा नजरों का धोखा भी होता है। इसीलिए यह चैलेंज काफी मजेदार होता है। अगर आपने पहले कभी ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व नहीं किया है, तो आज आपके लिए यह एक बढ़िया मौका है। इसमें दिमाग और नजरें कुछ इस कदर भ्रमित हो जाती हैं कि हम असल टारगेट को पहचान नहीं पाते। हालांकि, कुछ धुरंधर ऐसे भी हैं, जो चुटकी बजाते ही इसे सुलझा लेते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया चैलेंज लेकर आए हैं। अगर आप यहां नए हैं, तो इसमें जरूर भाग लें। हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को सुलझाते हुए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दी गई तस्वीर में आपको ढेर सारी सब्जियों से भरा सलाद नजर आ रहा होगा। इसी में एक राजा का चेहरा छिपा हुआ है, जिसे आपको ढूंढ निकालना है। इसके लिए आपको 9 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? फिर शुरू करते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करना जितना आसान लगता है, असल में यह उतना ही मुश्किल और ट्रिकी होता है। इसे सुलझाने के लिए आप अपने मोबाइल में टाइमर को ऑन कर लें। क्या आपको सलाद में छिपे राजा की तस्वीर नजर आई? अगर नहीं, तो एक बार फिर कोशिश करें। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं। 9..8..7..6..5..4..3..2..1 आपका समय यहीं समाप्त होता है। अगर आपने यह चैलेंज पूरा कर लिया है, तो बधाई हो। वहीं, जो लोग आज यह चैलेंज पूरा नहीं कर सके हैं, उनके लिए जवाब नीचे दिए जा रहे हैं। स्रोत: Subway

Edited By: Ritu Shaw